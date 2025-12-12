ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Милена Стефанова: Президентът Радев се намира в една изключително тежка позиция
Според нея управляващото мнозинство е реагирало стратегически правилно – по този начин то се позиционира. "Хората бяха достатъчно красноречиви, не само с присъствието си на площада, но и с исканията, които отправиха. Всички видяхме как докато се чакаше гласуването в Народното събрание по вота на недоверие, правителството подаде оставка. Това беше показателно за безсмислените парламентарни действия и че всъщност определящият фактор са хората, които протестираха навън“, поясни проф. Стефанова.
Резултатът от протестите показва, че България е работеща демокрация, заяви тя. "В една държава, която не е демократична, легитимното правителство на страната нямаше да си подаде оставка, защото хората навън я искат. С работеща демокрация и с ясно гражданско съзнание у мислещи хора имаме по-добро бъдеще. България няма да бъде управлявана от еднопартийни мнозинства дълго време напред. България става една нормална европейска държава, в която правителствата са коалиционни. Оттук насетне на всяко едно коалиционно управление, което поеме държавното кормило, трябва да му е ясно, че то ще работи под непрекъснатото наблюдение на гражданското общество и под натиск ще прави не популистките действия, които лесно могат да бъдат вменени на тълпата, а това, което ще води до общото подобряване на условията на живот и труд в България. Нищо друго няма да искат хората“, смята политологът.
По думите й президентът в момента се намира в изключително неблагоприятна ситуация.
"15 дни преди новогодишното му приветствие той трябва да стартира конституционна процедура. Можеше да не я стартира, но тогава щеше да бъде обвинен, че бави, за да си нагласи картите. Президентът Радев се намира в една изключително тежка позиция в момента да реши какво точно иска да прави. Няма да ме учуди, ако реши да остане президент още една година. Не знам какво са намислили кръговете, които го натискат отзад да се включва в политиката и които разчитат на това, че той ще събере голяма подкрепа и те ще влязат във властта“, добави проф. Милена Стефанова.
