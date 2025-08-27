ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Миланова: Навременната реакция може да спаси сърцето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:05Коментари (0)359
©
Проф. Мария Миланова е началник на Клиниката по кардиология в "Пирогов“. Тя има дългогодишен опит в лечението на сърдечно-съдови заболявания, над 100 научни публикации и активно участва в развитието на българската и европейската кардиология. В интервю за екипа на Столичната лекарска колегия проф. Миланова говори за рисковите фактори и предизвикателствата пред съвременната кардиология.

Проф. Миланова, кои са основните причини за високата сърдечно-съдова смъртност у нас?

В България, по официални данни, над 65–67% от смъртността е свързана със заболявания на кръвообращението, включително и със сърдечно-съдовите заболявания. Острите коронарни синдроми( състояния, при което внезапно се намалява притокът на кръв към сърцето, включително инфаркти) са сред основните причини за това високо ниво – както в световен мащаб, така и у нас. За съжаление България е в челото на негативните класации.

Какви са най-характерните симптоми?

Най-често той се проявява с гръдна болка. Най-голям шанс за успешен изход и най-ниска смъртност има тогава, когато лечението започне навреме. В кардиологията съществува правилото "времето е мускул“. Оптималното време от постъпването на пациента до извършването на интервенцията е 60–120 минути – т.нар. врата–балон.

Разполага ли България с необходимата инфраструктура за бързо лечение?

 Да. В България вече има катетеризационни лаборатории в цялата страна, което е положително. Теоретично пациентът би могъл в рамките на час да достигне до болница с ангиографска зала. На практика обаче, много от болните закъсняват – търсят лекарска помощ след часове или дни от появата на симптомите. Така, когато дойдат при нас, лечението е много по-трудно, рискът е по-висок, а смъртността – значително по-голяма.

Често ли пациентите пристигат в болницата със собствен транспорт?

За съжаление, да. Много пациенти със симптоми на остър коронарен синдром пристигат със собствен транспорт, което е изключително опасно. Те трябва да бъдат транспортирани със спешна медицинска помощ. Първата среща с лекаря трябва да включва ЕКГ – електрокардиограма, която е основата в диагностиката. Тя трябва да бъде направена до 10-тата минута от началото на болката.

Как се поставя диагнозата остър коронарен синдром?

Заедно с ЕКГ се изследват и маркерите за миокардна некроза – високо чувствителният тропонин. Това се прави при постъпване и отново след два часа. Именно комбинацията от ЕКГ и динамиката на маркерите е в основата на поставянето на диагнозата. Когато се касае за остър коронарен синдром със ST-елевация, пациентът трябва незабавно да бъде насочен към ангиографската зала.

Какви са последствията от закъсняла медицинска намеса?

При инфаркт настъпва тромбоза и запушване на един от кръвоносните съдове, които хранят сърцето. Ако не бъде извършена навременна интервенция за отпушване на съда, загиват мускулни клетки и остават трайни увреждания – ниска сърдечна функция, ритъмно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност.

Как интервенционалната кардиология промени лечението на тези пациенти?

 Интервенционалната кардиология промени коренно протичането на острия коронарен синдром. Днес, ако пациентът дойде навреме и няма трайни увреди от забавяне, на третия или четвъртия ден той може да бъде изписан и да се върне към нормалния си начин на живот. Колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-малка е увреден сърдечният мускул и толкова по-малко са усложненията.

Кой остава най-големият проблем при лечението на инфаркт у нас?

 Основният проблем остава забавянето – дали от страна на пациента, който отлага търсенето на помощ, или по веригата на спешната медицинска помощ. В София, като спешна болница, виждаме, че процентът на пациентите с остър коронарен синдром, докарани с линейка, е много по-нисък от очакваното. Повечето идват със собствен транспорт или придружени от близки, а често са лекувани няколко дни у дома. Това закъснение е изключително рисков фактор за тежки последици.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Септември започва с горещо време
14:25 / 27.08.2025
Сърбия ни предаде Паскал
14:39 / 27.08.2025
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблем...
13:09 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което п...
13:10 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се ...
12:31 / 27.08.2025
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
12:06 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: