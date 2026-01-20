Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са го правили, единият е в затвора

© Оставката на президента Румен Радев предизвика бурни реакции и отвори редица конституционни и политически въпроси. В интервю пред "Блиц" математикът и експерт по избори проф. Михаил Константинов коментира мотивите и последиците от този ход, възможността за нов политически проект, отражението върху избирателната активност и потенциалното пренареждане на политическата карта.



– Проф. Константинов, как оценявате решението на президента Румен Радев да подаде оставка?



– Такова нещо в държавите, които наричаме цивилизовани, не се е случвало наскоро. Имаме подобен случай от миналия век в Индия и един случай в Грузия – президентът Саакашвили. Той подаде оставка като президент, за да участва в някакви парламентарни избори, после се сби с Руската федерация и накрая влезе в затвора.



Припомням такива факти, защото това не просто не е типично, а противоречи на българската Конституция. В Конституцията е казано, че срокът на президентския мандат е 5 години. Няма как по желание ти да прекратяваш този мандат, защото така ти харесва. По този начин той лишава и Йотова от втори мандат.



- Какво имате предвид?



– Да предположим, че госпожа Йотова се кандидатира тази есен – на изборите през ноември, президентските – и ги спечели. Тя няма право след 5 години, през 2031 година, да кандидатства, защото това ще ѝ бъде трети мандат.



Изкарала е едно парче – никакво, по-малко от година мандат, и по този начин той лишава своята вицепрезидентка от два истински мандата, ако предположим, че тя иска такова нещо и печели изборите. Това е една изключително нестандартна постъпка, която според мен нарушава Конституцията и клетвата, която президентът е произнесъл, когато е встъпвал в длъжност преди 4 години.



– Сега всички очакваме г-н Радев да обяви нов политически проект, с който да се яви на предстоящите парламентарни избори. Вие какво смятате? Нова партия на президента може ли да доведе до по-висока избирателна активност, или напротив?



– Мисля, че време за нова партия няма – чисто технологично. Той трябва да използва коалиция от вече съществуващи партии и да я кръсти, както иска. Както навремето Царя стъпи върху две по-малки партии, и направи проекта НДСВ. Аз не виждам как той ще направи партия тепърва.



Съдебните срокове, които трябва да изтекат, а и процедурите не предполагат по-малко от 3–4 месеца. Разбира се, всичко е възможно, ако се направят някакви бързи процедури, но според мен той не може да създаде партия за предстоящите избори.



– Върху кои партии би могъл да "стъпи“ според Вас, тъй като изказването му вчера звучи в стил "Аз съм сам срещу всички“?



– Има една малка коалицийка, нарича се "Солидарна България“, например. Тя съдържа три малки партии. Освен това не е нужно да стъпва върху готова конструкция. Две малки партии могат да направят коалиция и да я кръстят, например, "Нашата България“ и г-н Радев да участва в нея. Но виждате това колко несериозно е – да участваш под чуждо име.



И отново да кажа – мандатът на президента е 5 години – как така ще го прекратяваш по свое желание. И друго искам да отбележа – България може да е всякаква. Тя е корумпирана, както и повечето европейски държави са корумпирани. България отдавна не е най-бедната държава в ЕС.



България през последните години влезе в Шенген, влезе в еврозоната, тя е член на НАТО и на ЕС. България изпълни своите европейски мечти. Какво точно иска г-н Радев? Иска да намали корупцията ли? Защо трябва да си прекратяваш мандата? Къде сте виждали някъде по света президент да си прекрати мандата, за да бори корупцията?



Примерът е г-н Саакашвили – напусна президентството, влезе във война с Руската федерация, набиха го там и сега, доколкото знам, е в затвора. Този пример на мен не ми харесва. Ние сме го зяпнали г-н Радев – като че прави някаква героична постъпка, а той просто престъпва клетвата, която е положил. В Конституцията пише, че мандатът е 5 години – какво се е случило извънредно през тия години? България нападната ли е?



България е корумпирана държава, съгласен съм, но тя се развива в правилна посока и вече отдавна не е най-бедната. Има едно нещо, нарича се паритет на покупателната способност – там ние сме на 23-то място от 27 държави. Да, назад сме малко, но не сме последни и се движим напред.



Когато влизахме в ЕС, нашият стандарт беше 28% от европейския, а сега сме около 70%, т.е. ние настигаме ЕС. Кое ѝ е лошото на България? Да, корумпирана е, с това съм съгласен, но не знам сега той с какво лице ще застане пред хората да каже: "Хайде, следвайте ме, аз тука малко наруших Конституцията“.



В Конституцията е предвидена оставка, но не когато по желание я даваш – има други случаи. Спомнете си оставката на Никсън в САЩ, когато президентът е сгафил нещо, го карат да подаде оставка, за да може сравнително достойно да слезе – за това е предвидена тази опция, а не когато поискаш да слизаш. Ако той беше казал преди 4 години, че иска да управлява само част от мандата, щяха ли да гласуват толкова много хора за него? Когато сме поели някакъв обществен ангажимент, трябва да го спазваме.



– И отново бих искала да Ви върна на хипотетичния вариант, в който г-н Радев бележи висок резултат на парламентарните избори. Колко е възможно това и как ще се пренареди политическата картина?



– Аз боб няма да хвърлям. Неговият проект има добри шансове. Той може да атакува дори първото място на изборите. И естествено, ако един такъв проект вкара 70–80 мандата, те трябва да се вземат отнякъде. Политическият дребосък ще изхвърчи от парламента.



Няма начин, ако този политически проект се реализира и г-н Радев влезе в парламента с добър резултат, малките партии да останат вътре. Всичкият политически дребосък загива – това ще се случи. Ще останат големите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ, ДПС – "Ново начало“, а всичко останало ще изхвърчи. Отново обаче ще кажа – не е добър такъв старт, започнал с нарушение на Конституцията.