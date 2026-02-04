ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Кантарджиев: Най-важното нещо, когато сме болни, е да си стоим вкъщи
"Можем да кажем за последната седмица, която е отчетена от Националния център по заразни и грипни болести, имаме 147 случая на 10 000, а предишната са били 149. Намираме се в плато, което е пикът и трябва да очакваме бавно и постепенно намаляване на новите случаи", коментира бившият директор на НЦЗПБ проф. Тодор Кантарджиев пред "България сутрин".
Грипната обстановка се нормализира
Специалистът отчете, че е нямало претоварване на болниците и големи опашки пред лекарските кабинети и пред аптеките.
"Интересът към ваксините беше голям. Хората се научиха да имат под ръка изписаното от лекар лекарство за грип, което не ги държи по една седмица болни и за 48 часа оздравяват", добави той пред Bulgaria ON AIR.
Децата са най-податливи
Проф. Кантарджиев отчете, че тази година за първи път се е използвало масово профилактичното действие с лекарства срещу грип.
Той подчерта, че най-важното нещо, когато сме болни, е да си стоим вкъщи, за да не заразяваме околните.
"Подвариантът К не можем да кажем, че причинява по-тежко заболяване и усложнения, но при децата между 5 и 14 години, поради липса на колективен имунитет, има доста болни", уточни проф. Кантарджиев.
По думите му най-много болни деца има в областите Ямбол, Хасково и Плевен.
"Ваксините се оказаха много ефективни", подчерта бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
Каква е ситуацията при вируса Нипа
"Вирусът Нипа още от края на 90-те години е известен с епидемичните взривове, които направи. Имаше много висока смъртност - от 50 до 80%", каза проф. Кантарджиев.
Той уточни, че за да се заразим, трябва много близък контакт със заразен или с болно животно, например прилеп, или със свине.
"В нашата страна го няма този микроорганизъм. Здравните власти правят всичко възможно, за да не допуснат внос. Имаме възможност за бърза диагностика на тази инфекция. Вероятността да се заразят европейци е много малка", обясни проф. Кантарджиев.
Разпространението на Ковид-19
"Случаите на Ковид тази година са много малко. Малко повече от същия период на миналата година", отчете специалистът.
По думите му Ковид-19 вече не представлява опасност, защото вирусът мутира и причинява лека инфекция, която често пъти остава неразпозната.
Проф. Кантарджиев съветва само хора с тежък имунен дефицит или хора, които са със заболяване, което може да доведе до тежка инфекция, да се ваксинират.
