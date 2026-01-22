Проф. Георги Рачев напусна БАТА по морални съображения

© Проф. Георги Рачев напусна Управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), в която беше и зам.-председател. Това съобщи той пред TravelNews. Причината е, че беше избран в УС на друга организация - Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение “Бъдеще за туризма" (ОБТ). Проф. Рачев е собственик на туроператора "Географски свят", която фирма е членувала и в двете организации.



"Не е морално да бъда в управителните органи на две конкурентни организации", коментира проф. Рачев. Той допълни, че уставите позволяват членство и в двете сдружения, но не и в управителните съвети. "Над 15 години в БАТА стигат и е време да дам път на новите хора в нея", коментира проф. Рачев. В ОБТ той ще продължи да работи в обществена полза за развитието на туроператорите и туристическите агенти, както и на българския туризъм.



В събота общото събрание на ОБТ избра за нов мандат Павлина Илиева за свой председател. Тя е собственик на туроператора "Аполо" и досега оглавяваше ОБТ. Изборът за председател е за нови 5 години.







В новия управителен съвет влизат още Димитър Балтов, управител на "Руал травел" (който беше и досега в него), проф. Георги Рачев, управител на "Географски свят", Иван Маразов, управител на "Сити тур", и Диана Благоева, управител на "Круиз Гуру".



В контролния съвет влизат Явор Генов, Христина Миткова и Атанаска Георгиева. В ОБТ членуват 176 туроператора.