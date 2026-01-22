ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Георги Рачев напусна БАТА по морални съображения
"Не е морално да бъда в управителните органи на две конкурентни организации", коментира проф. Рачев. Той допълни, че уставите позволяват членство и в двете сдружения, но не и в управителните съвети. "Над 15 години в БАТА стигат и е време да дам път на новите хора в нея", коментира проф. Рачев. В ОБТ той ще продължи да работи в обществена полза за развитието на туроператорите и туристическите агенти, както и на българския туризъм.
В събота общото събрание на ОБТ избра за нов мандат Павлина Илиева за свой председател. Тя е собственик на туроператора "Аполо" и досега оглавяваше ОБТ. Изборът за председател е за нови 5 години.
В новия управителен съвет влизат още Димитър Балтов, управител на "Руал травел" (който беше и досега в него), проф. Георги Рачев, управител на "Географски свят", Иван Маразов, управител на "Сити тур", и Диана Благоева, управител на "Круиз Гуру".
В контролния съвет влизат Явор Генов, Христина Миткова и Атанаска Георгиева. В ОБТ членуват 176 туроператора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекар...
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
10:46 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS