|Проф. Георги Рачев изненада: Днес ще завали сняг
"И днес температурите са положителни. В събота сутринта ще стане хладно. Вече няма ниско атмосферно налягане. Следващата седмица и към 3-ти март времето ще стане доста топло", обясни още той.
По думите му в понеделник ни очакват до около 10 градуса. "Уикендът се разделя на две. В събота снеговалежи, отрицателни температура. В неделя става затоплянето и в понеделник ще е топло. Свършва зимата", добави още проф. Рачев.
От следващата седмица хубаво ранно пролетно време, прогнозира проф. Георги Рачев.
