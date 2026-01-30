ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Георги Рачев: Очаква се доста сериозна снежна покривка
Причината за това време е добре очертаният и развит средиземноморски циклон Кристи, край който минава антициклонът Даниел. Заради това в неделя ще нахлуе студен въздух, който ще доведе до температури от над минус 20 в Беларус, а у нас - минус 7 - минус 8 градуса.
Изпращаме януари с един градус над нормата и в половин България 2 пъти над нормата за валежи, обясни климатологът. Тези валежи пълнят язовирите, което е добре за лятото, което се очаква да е топличко и сухо.
Преди това обаче следват 3 студени дни, като особено в проходите в южната част на страната като Предела, Пампорово, ще е страшно. В планините няма да има никаква гледка, ще вали сняг, ще духа силен вятър.
"От вторник започва затопляне и от сряда нататък ще има положителни минимални температури. Така че малък Сечко ще се покаже за три дни", каза проф. Рачев. През това време се очаква да натрупа 15-30 см снежна покривка в Западните Родопи. Тя ще е по-умерена в Северна България, в София - от 3 до 5 см. Обстановката ще е по-сложна на североизток, където ще има и вятър, и сняг.
И тази вечер, и утре ще продължи да е топло, а в неделя навсякъде вече ще вали сняг, предупреди Рачев. Следващите дни много ще вали в Гърция и Егейското крайбрежие на Турция.
През февруари ни очаква най-киселото време, но не и в първата десетдневка. Хубавото време идва след вторник, когато ще настъпи осезаемо затопляне.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 351
|
|предишна страница [ 1/59 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Драгомир Стойнев: Парламентът се превърна в едно студио на ТикТок...
09:14 / 30.01.2026
Предложиха да се въведат няколко тарифи на тока
08:26 / 30.01.2026
Последен ден на консултации при президента
07:56 / 30.01.2026
НИМХ: Първо сняг, а после минус 12 градуса
08:00 / 30.01.2026
Празник е!
07:57 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Наш мощен бизнесмен днес става на 54
08:49 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS