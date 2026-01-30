Проф. Георги Рачев: Очаква се доста сериозна снежна покривка

© bTV Лошо време ни очаква през почивните дни, но от наша гледна точка, защото в метеорологията няма лошо време, а дъждовно, снежно, слънчево - това е прогнозата на проф. Георги Рачев, която той направи по bTV. По думите му един студен въздух от периферията на антициклон ще ни близне в неделя, а в понеделник се очаква доста сериозна снежна покривка.



Причината за това време е добре очертаният и развит средиземноморски циклон Кристи, край който минава антициклонът Даниел. Заради това в неделя ще нахлуе студен въздух, който ще доведе до температури от над минус 20 в Беларус, а у нас - минус 7 - минус 8 градуса.



Изпращаме януари с един градус над нормата и в половин България 2 пъти над нормата за валежи, обясни климатологът. Тези валежи пълнят язовирите, което е добре за лятото, което се очаква да е топличко и сухо.



Преди това обаче следват 3 студени дни, като особено в проходите в южната част на страната като Предела, Пампорово, ще е страшно. В планините няма да има никаква гледка, ще вали сняг, ще духа силен вятър.



"От вторник започва затопляне и от сряда нататък ще има положителни минимални температури. Така че малък Сечко ще се покаже за три дни", каза проф. Рачев. През това време се очаква да натрупа 15-30 см снежна покривка в Западните Родопи. Тя ще е по-умерена в Северна България, в София - от 3 до 5 см. Обстановката ще е по-сложна на североизток, където ще има и вятър, и сняг.



И тази вечер, и утре ще продължи да е топло, а в неделя навсякъде вече ще вали сняг, предупреди Рачев. Следващите дни много ще вали в Гърция и Егейското крайбрежие на Турция.



През февруари ни очаква най-киселото време, но не и в първата десетдневка. Хубавото време идва след вторник, когато ще настъпи осезаемо затопляне.