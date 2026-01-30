ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Чуков: Талибаните предизвикват гнева на политическия ислям
Според него, ако подобни практики действително съществуват, те по-скоро се коренят в предислямски норми и кастова система, отколкото в класическото ислямско право. По думите му, става въпрос за пленници, заловени от полеви командири, които могат да бъдат третирани като роби.
"Ситуацията в Афганистан е плачевна. Талибаните предизвикват сериозно недоволство дори сред политическия ислям“, посочи пред NOVA проф. Чуков. Той припомни, че режимът продължава да налага тежки ограничения върху правата на жените – забранено им е да учат, а през миналата година им беше отнет и достъпът до телевизия, като им беше позволено да използват единствено радио.
По думите на арабиста талибаните в момента са изключително изолирани на международната сцена, което прави външната намеса в политиката им почти невъзможна.
Проф. Чуков коментира и ескалацията на напрежението между САЩ и Иран. Според него всички възможни сценарии са на масата, но развитието на ситуацията зависи изцяло от решенията на американския президент Доналд Тръмп.
"Това, което се случва в Иран, е безпрецедентно – на улиците излязоха около един милион души. Тръмп ясно е решил да приключи с иранския режим“, заяви Чуков. По думите му вече е ясно, че САЩ ще наложат морска обсада, като се търси модифициран вариант на модела, прилаган спрямо Венецуела.
Ситуацията в Иран обаче е изключително сложна, подчерта арабистът, тъй като единствената реална алтернатива на аятолаха в момента остава Революционната гвардия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Драгомир Стойнев: Парламентът се превърна в едно студио на ТикТок...
09:14 / 30.01.2026
Проф. Георги Рачев: Очаква се доста сериозна снежна покривка
08:35 / 30.01.2026
Предложиха да се въведат няколко тарифи на тока
08:26 / 30.01.2026
Последен ден на консултации при президента
07:56 / 30.01.2026
НИМХ: Първо сняг, а после минус 12 градуса
08:00 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Наш мощен бизнесмен днес става на 54
08:49 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS