ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията
"Ако оставим отстрани, кой до кого е близък, кой под какви влияния, кой къде го е назначил и така нататък, всяка една от трите жени, разбира се, с определение.
С определени малки различия, можем да кажем, че не са с опит в това да управляват политически процес, а още повече да управляват твърда ръка избори, процедура на избори", каза още тя.
Относно дамите съгласили се да бъдат служебен премиер Христова коментира, че нито една от тях няма опит в управление на политически процеси.
"Още повече да управляват с твърда ръка процедура на избори, и то в ситуация, в която целият фокус на общественото внимание е насочен към това тези избори да бъдат честни. Това би ги поставило в една по-слаба позиция“, добави проф. Христова.
По думите й Димитър Главчев е политик с дългогодишен опит и познава добре процедурата на изборите, както и финансовите процеси в държавата.
"Проблемът с Главчев е, че е обвързан много силно с ГЕРБ като управляваща партия до момента. Той вече беше служебен министър-председател, когато имаше доста сериозни забележки по отношение на организацията на изборите“, коментира Христова.
"На практика, общественото мнение очаква този, който поеме сега служебното правителство, да не е обвързан с нито една от политическите партии, които са управлявали последно. Тоест, не би трябвало да бъде нито от ГЕРБ, нито от БСП, нито от ИТН, нито от Ново Начало, а просто категорично максимално отдалечен", заяви професорът.
По думите й Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията.
"Той има политически опит и е финансист", припомни Христова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 77
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото ...
19:12 / 09.02.2026
Показаха кадри, заснети преди трагедията "Петрохан": Ето какво си...
18:28 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:12 / 09.02.2026
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
17:26 / 09.02.2026
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петроха...
15:53 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:15 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS