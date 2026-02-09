Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията

© Някои от кандидатите за служебен министър-председател изглеждат тясно обвързани с управляващите формации. Това предполага, че съставът на тяхното правителство няма да бъде независим от предишната формула на управление. Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.



"Ако оставим отстрани, кой до кого е близък, кой под какви влияния, кой къде го е назначил и така нататък, всяка една от трите жени, разбира се, с определение.



С определени малки различия, можем да кажем, че не са с опит в това да управляват политически процес, а още повече да управляват твърда ръка избори, процедура на избори", каза още тя.



Относно дамите съгласили се да бъдат служебен премиер Христова коментира, че нито една от тях няма опит в управление на политически процеси.



"Още повече да управляват с твърда ръка процедура на избори, и то в ситуация, в която целият фокус на общественото внимание е насочен към това тези избори да бъдат честни. Това би ги поставило в една по-слаба позиция“, добави проф. Христова.



По думите й Димитър Главчев е политик с дългогодишен опит и познава добре процедурата на изборите, както и финансовите процеси в държавата.



"Проблемът с Главчев е, че е обвързан много силно с ГЕРБ като управляваща партия до момента. Той вече беше служебен министър-председател, когато имаше доста сериозни забележки по отношение на организацията на изборите“, коментира Христова.



"На практика, общественото мнение очаква този, който поеме сега служебното правителство, да не е обвързан с нито една от политическите партии, които са управлявали последно. Тоест, не би трябвало да бъде нито от ГЕРБ, нито от БСП, нито от ИТН, нито от Ново Начало, а просто категорично максимално отдалечен", заяви професорът.



По думите й Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията.



"Той има политически опит и е финансист", припомни Христова.