Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
Тя подчерта, че заразяването става единствено чрез вдишване на бактерията под формата на аерозоли или мъгла. "Няма как да се заразим, ако просто пием вода. Много малко вероятно е заразяване и при плуване в морето, тъй като легионелата предпочита прясна, сладка вода", обясни професорът.
Основните източници на инфекцията могат да бъдат:
– Охладителни кули на климатици;
– Смесители, душове и джакузита;
– Хидромасажни вани и декоративни фонтани;
– Наличие на утайки и застояла топла вода.
Бактерията е силно приспособима и оцелява в едноклетъчни организми като амебите, които я предпазват дори от хлорирането на водата. "Амебите са един вид тренировъчен лагер за легионелата. Тя се възползва от техния метаболизъм, за да се изгражда", уточни биологът.
Рискови групи и симптоми
Инфекцията често протича безсимптомно или като леко грипоподобно състояние, при което пациентите се възстановяват за седмица. Тежката форма обаче води до атипична пневмония, при която смъртността е между 9 и 10%.
Най-застрашени са:
– Мъже над 65-годишна възраст;
– Хора с компрометирана имунна система;
– Пациенти с хронични заболявания на белия дроб или бъбреците;
– Активни пушачи.
Проф. Александрова посочи, че за пречистване на водата се използват системи с медни и сребърни йони – технология, въведена от НАСА за поддържане на стерилна вода в космическите програми. "Това е заболяване, което може да бъде успешно лекувано с антибиотици, ако се диагностицира навреме. Ваксина обаче все още не е разработена", завърши тя.
