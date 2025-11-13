ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание
Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Припомняме, че по-рано правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта.
