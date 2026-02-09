Продуцент: Как човек се самоубива в МПС, така че главата му да е облегната на челното стъкло?

© Теодор Михайлов е рекламист, журналист и продуцент. Участник в много граждански инициативи и радетел за свободата на словото. Ето какво казва за случая "Петрохан" той:



Стреляли ли сте с пистолет?



А стреляли ли сте срещу човек?



А стреляли ли сте срещу трима души?



А срещу трима души, които са най-близките ви приятели?



Трима млади и въоръжени мъже в добра спортна форма и тримата ви най-близки хора.



Застрелвате хладнокръвно единия в главата.



Другият замръзва в ступор, застрелвате и него в главата.



Третият изобщо не реагира и застрелвате и него. Отново в главата.



Дотук добре. Но след това?



Решавате преди да избягате от местопрестъплението, да запалите мястото на кървавата сцена, за да заличите следите.



Но не палите трите трупа, а ги подреждате (или просто оставяте) на двора и запалвате хижата, като оставяте там да изгорят двете кучета, които сте отглеждали с години.



След това, за да избягате възможно най-бързо, се качвате на кемпер с останалите двама живи, които са свидетели на касапницата в (едният от които на 15 г.), които също мислите да убиете, но ги взимате с вас, вместо да ги екзекутирате моментално и да избягате през границата със Сърбия (примерно).



Двамата, въпреки че са станали свидетели на масовата касапница, която сте направили, се оставят да ги возите с кемпера. И докато вие карате до морето от Петрохан и после обратно до Врачанския Балкан, спите, храните се, спирате да зареждате на бензиностанции, минавате покрай десетки камери на тола, в които номерът на кемпера е регистриран като издирван, покрай патрули на КАТ, МВР и ТОЛ Полицията напълно необезпокоявани.



Напълно необезпокоявани в страна, в която всички търсят кемпер, в който се возите със свидетели на масова екзекуция. След което паркирате в Балкана над Враца и застрелвате и двамата возещи се с вас.



Самоубивате се и главата ви се опира в челното стъкло, като преди това не се обаждате на майка си, за да я чуете за последно, а ѝ пращате смс. После ви намира случаен овчар.



Без да се заяждам и без са се правя на следовател, бих искал някой да ми каже как е възможно да се случи всичко това и каква е неговата логика? Също и какъв е мотивът на предполагаемия екзекутор?



И да, ще повярвам на МВР, когато обясни хронологично как се е случило всичко това. Защото в цялата трагична история ние все още не сме видели:



- три трупа



- опожарена хижа



- изгорени кучета



- оръжията



- запис на шест човека преди събитието



- разказ на свидетел, който е намерил убитите



- запис от камера на предполагаемия извършител, управлявайки кемпер от републиканската пътна мрежа



- още три трупа



- овчар, намерил кемпера



- как човек се самоубива в МПС, така че позицията на главата му да е облегната на челното стъкло.



(някой бил казал, че нещо има, не значи нищо и няма никаква стойност)



За сметка на това видяхме моментална реакция със крайни заключения от множество говорящи глави. Ще се съглася и с тях, но първо нека МВР да обясни как точно се е случило всичко това. Дотогава не вярвам на нито една дума. На никого.



Нека жертвите почиват в мир и искрени съболезнования към близките им.