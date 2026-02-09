ЗАРЕЖДАНЕ...
|Продуцент: Как човек се самоубива в МПС, така че главата му да е облегната на челното стъкло?
Стреляли ли сте с пистолет?
А стреляли ли сте срещу човек?
А стреляли ли сте срещу трима души?
А срещу трима души, които са най-близките ви приятели?
Трима млади и въоръжени мъже в добра спортна форма и тримата ви най-близки хора.
Застрелвате хладнокръвно единия в главата.
Другият замръзва в ступор, застрелвате и него в главата.
Третият изобщо не реагира и застрелвате и него. Отново в главата.
Дотук добре. Но след това?
Решавате преди да избягате от местопрестъплението, да запалите мястото на кървавата сцена, за да заличите следите.
Но не палите трите трупа, а ги подреждате (или просто оставяте) на двора и запалвате хижата, като оставяте там да изгорят двете кучета, които сте отглеждали с години.
След това, за да избягате възможно най-бързо, се качвате на кемпер с останалите двама живи, които са свидетели на касапницата в (едният от които на 15 г.), които също мислите да убиете, но ги взимате с вас, вместо да ги екзекутирате моментално и да избягате през границата със Сърбия (примерно).
Двамата, въпреки че са станали свидетели на масовата касапница, която сте направили, се оставят да ги возите с кемпера. И докато вие карате до морето от Петрохан и после обратно до Врачанския Балкан, спите, храните се, спирате да зареждате на бензиностанции, минавате покрай десетки камери на тола, в които номерът на кемпера е регистриран като издирван, покрай патрули на КАТ, МВР и ТОЛ Полицията напълно необезпокоявани.
Напълно необезпокоявани в страна, в която всички търсят кемпер, в който се возите със свидетели на масова екзекуция. След което паркирате в Балкана над Враца и застрелвате и двамата возещи се с вас.
Самоубивате се и главата ви се опира в челното стъкло, като преди това не се обаждате на майка си, за да я чуете за последно, а ѝ пращате смс. После ви намира случаен овчар.
Без да се заяждам и без са се правя на следовател, бих искал някой да ми каже как е възможно да се случи всичко това и каква е неговата логика? Също и какъв е мотивът на предполагаемия екзекутор?
И да, ще повярвам на МВР, когато обясни хронологично как се е случило всичко това. Защото в цялата трагична история ние все още не сме видели:
- три трупа
- опожарена хижа
- изгорени кучета
- оръжията
- запис на шест човека преди събитието
- разказ на свидетел, който е намерил убитите
- запис от камера на предполагаемия извършител, управлявайки кемпер от републиканската пътна мрежа
- още три трупа
- овчар, намерил кемпера
- как човек се самоубива в МПС, така че позицията на главата му да е облегната на челното стъкло.
(някой бил казал, че нещо има, не значи нищо и няма никаква стойност)
За сметка на това видяхме моментална реакция със крайни заключения от множество говорящи глави. Ще се съглася и с тях, но първо нека МВР да обясни как точно се е случило всичко това. Дотогава не вярвам на нито една дума. На никого.
Нека жертвите почиват в мир и искрени съболезнования към близките им.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 14 мин.
-1
преди 34 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
