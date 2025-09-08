Продавачка на сергия: Народът е гладен, още малко ще се порадва на хубавите домати и после край

© БНТ За втора поредна седмица потребителската кошница струва 98 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за цените на едро.



На сергията на Диана в София зеленчуците са от Петрич.



"Аз продавам най-сладките домати, струват 1.50 лв. Цена падаща. Народът е гладен. Още малко да се порадва на хубавите домати и после край. После ще ядем пластмасови", заяви пред БНТ Диана, продавачка на сергия.



На едро, цената на килограм домати е 2.07 лв., a средно в магазините - по 3.60 лв. За последната седмица цената им на борсите е паднала с 11 стотинки. Домати купуват и Жужа и Велизар, а цената на потребителската им кошница надхвърля с малко сметката на държавата.



"Не ни стегат стотина лева. Както виждате малко и месо в повече си похапваме, затова трудно, но може би стигат за двучленно семейство като нас. Сега в момента зеленчуците - не, но сирене, кашкавал, млечните продукти са много скъпи. Тази седмица намаляват някъде с 5 стотинки, другата качват 60, кое е поевтиняването? После пак ще ги смъкнат с 5. Номера", казва Велизар от София.



"Домати, чушки, сирене. Скъпо е. И свинското е нагоре, и пилешкото, всичко е нагоре. Не знам къде е това поевтиняване, ние не го виждаме", добавя Жужа, която също е от столицата.



Цените на едро обаче сочат, че прясното и киселото мляко поевтиняват, а от май досега кашкавалът е надолу с почти 90 ст. за килограм. А свинското на едро е с 16 ст. надолу.



В последните 7 дни поскъпват зеленият пипер, зелето и пилешкото. Нормален пазар не само за последната седмица, а за три месеца назад, откогато правят този мониторинг, отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища.



"От последните 90 дни имаме доста сериозно стабилизиране на пазара, т.е. има много стабилно равновесие между търсенето и предлагането. Имаме ясна тенденция - годината на скъпите плодове, и пак ще кажа - обусловена изцяло от сезонни и климатични фактори", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.



От комисията обясняват, че цените на едро описват тенденциите на пазара, а изборът остава за потребителите.



"Има определени пазарни места в София, където можете да видите краставици по 10 лева, домати по 10 лева, това е една цена, която е свръх натоварена. Идеята е, че на никой не може да забрани да купува скъпо като желае", добави Владимир Иванов.



Разумно пазарува и Ива за семейството си. За зеленчуци тя и 7-годишният ѝ син Давид дадоха 30 лева. Казват, че тези покупки ще им стигнат за една седмица, тричленно семейство са.



Данните показват още, че от началото на наблюдавания период има трайна тенденция за поевтиняване на захар, ориз и брашно. От Държавната комисия не отчитат повишаване на цените заради въвеждането на еврото. Поскъпват кашкавалът с 3 стотинки, олио с 10 стотинки, масло с 5 ст., пилешкото с 10 стотинки. Поевтиняват свинското с 16 ст., прясно мляко с 8, кисело с 9, сирене с 11 ст.



"Да пазаруваме рационално, това е много важно, там, където видим някаква некоректна практика, да сезираме съответния контролен орган. Защо казвам търговията на едро? Защото това трябва да е индикатор, това не е стойност, която трябва да ни ориентира при пазаруването в пряк смисъл, т.е. да търсим същото равнище на цена, а да знаем какво е цената на едро, да видим цената на дребно и да направим рационалния избор. Търговията на едро е пазарът, който показва тенденцията, тъй като може да се измери, става въпрос да се намери средната цена, съответно да се измери тенденцията и как се движат процесите.



Няма на пазара някаква външна тенденция, нещо, което да е тревожно, камо ли можем да кажем, че някъде има манипулация. Няма манипулация, това е резултатът от сблъсъка между търсене и предлагане", каза председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища.



Яйцата запазват цената си. Лимоните ще поевтинеят в следващия месец и половина. Очаква се и шоколадовите продукти да поевтинеят заради стабилните цени на какаото на световните пазари.