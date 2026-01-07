ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проблем със сървъра на Касата: Аптеките не изпълняват рецепти по НЗОК
Огнян Узунов, че се е опитал да купи медикаментите на 90-годишната си майка, за която се грижи, от аптеки в София.
"Майка ми е 100% инвалид – сляпа е и без чужда помощ не може. През последните два търсих лекарства, които да взема по Здравна каса, но повечето от аптеките, които посетих, нямаха връзка с НЗОК. Сървърът имал някакъв проблем. А там, където все пак успяваха да се свържат, половината от лекарствата липсваха, което мен не ме устройва, тъй като цената е доста висока, ако ги взема на свободна продажба", разказа пред NOVA мъжът.
По думите му му било обяснено, че вината не е в аптеката. "И аз им вярвам. Казаха, че не зависи от тях. Отделно за лекарствата, които липсват, обясниха, че тъй като се очаквало повишение на цените, много хора преди Нова година са се запасявали. А и възрастни хора, които са имали притеснения около въвеждането на еврото, са предпочели да си ги купят с левове", подчерта мъжът.
Било му предложено да закупи медикаментите на редовна цена. Но това му било твърде скъпо.
"Едното лекарство, което майка ми ползва за разреждане на кръвта, струва 120 лева на свободна цена, а по НЗОК е 36 лева. Аз нямам възможност всеки месец да плащам такава сума. И ако има някакъв проблем и не мога да го взема по Здравна каса, това вече става голям проблем за мен", категоричен е той.
Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов потвърди, че от два дни има подобен проблем с връзката със сървъра на НЗОК.
"Прав е човекът и проблемът не е локален, а засяга всички аптеки. Колегите ми споделиха, че трудно осъществяват връзка, а когато успеят, за да изпълнят рецептата, тя е временна", обясни той.
От НЗОК заявиха, че при тях няма проблем и че вероятно причината е в локален медицински софтуер. Но според Костова "Здравната каса често дава такива обяснения, които нямат общо с истината".
"Има сериозен софтуерен проблем, който не е малък. Не е за минути или за часове – вече трае два дни. И преди го е имало, но сега е по-осезаем. Друг път за 10–15 минути се оправя. По един-два пъти на ден се случва това. Но сега е почти непрекъснато", посочи Костов.
