|Призоваха имената на градовете в България да се изписват и на глаголица
"В Мароко видях един вдъхновяващ пример, който дълбоко ме впечатли. Там всяка градска табела е изписана на арабски, но и на берберски, в почит към корена, земята и традицията на народа“, пише тя.
Според Пенеева този жест не е просто административен акт, а израз на уважение към душата на народа и вътрешния пламък, който пази културната памет жива.
Писателката подчертава, че България притежава своето свещено писмено наследство – глаголицата, която според нея не е просто историческа реликва, а "жив код на духовно присъствие, вплетен в самата тъкан на българската култура“.
Пенеева призовава за практическа стъпка към възраждането на глаголицата: да започнем да изписваме имената на градовете не само на кирилица, но и на глаголица, като знак на признание и любов към историята и традицията на страната.
"Нека всяка табела по пътищата на България стане знак, че духът на народа е жив, че ние не забравяме, че помним“, посочва тя.
В края на своя апел писателката отправя въпрос към обществото: "Готови ли сте да подкрепим подобна инициатива и да вдъхнем нов живот на глаголицата?“
Инициативата вече предизвика интерес и дискусии в социалните мрежи, като много потребители изразиха желание за съхранение на българската културна идентичност и по-широко използване на историческата азбука.
