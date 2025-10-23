ИЗПРАТИ НОВИНА
Призоваха имената на градовете в България да се изписват и на глаголица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:34Коментари (0)244
©
Популярната писателка и общественичка Нора Пенева отправи апел към българите да съхранят и популяризират своето духовно наследство чрез родната азбука – глаголицата. В публикация в социалните мрежи Пенеева сподели вдъхновението си от Мароко, където градските табели са изписани не само на официалния език, но и на коренното берберско население.

"В Мароко видях един вдъхновяващ пример, който дълбоко ме впечатли. Там всяка градска табела е изписана на арабски, но и на берберски, в почит към корена, земята и традицията на народа“, пише тя.

Според Пенеева този жест не е просто административен акт, а израз на уважение към душата на народа и вътрешния пламък, който пази културната памет жива.

Писателката подчертава, че България притежава своето свещено писмено наследство – глаголицата, която според нея не е просто историческа реликва, а "жив код на духовно присъствие, вплетен в самата тъкан на българската култура“.

Пенеева призовава за практическа стъпка към възраждането на глаголицата: да започнем да изписваме имената на градовете не само на кирилица, но и на глаголица, като знак на признание и любов към историята и традицията на страната.

"Нека всяка табела по пътищата на България стане знак, че духът на народа е жив, че ние не забравяме, че помним“, посочва тя.

В края на своя апел писателката отправя въпрос към обществото: "Готови ли сте да подкрепим подобна инициатива и да вдъхнем нов живот на глаголицата?“

Инициативата вече предизвика интерес и дискусии в социалните мрежи, като много потребители изразиха желание за съхранение на българската културна идентичност и по-широко използване на историческата азбука.







