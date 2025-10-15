ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приключи събирането на доказателства за смъртоносния инцидент в Слънчев бряг
Това заяви на брифинг говорителят на Националната следствена служба (НСлС) и следовател Мариан Маринов по отношение на разследването на инцидента с АТВ в Слънчев бряг на 14 август, при което почина 35-годишната Христина, майка на четиригодишния Мартин, а петима пострадаха, включително малкото дете, което бе транспортиран с хеликоптер до болница в София.
По случая е обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев.
Припомняме, че по делото защитниците на обвиняемия поискаха неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден заради това, че е информирал обществеността за хода на разследването.
''Не съм предубеден", категорично отрече следователят и добави, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.
"Материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за оценка на доказателствата. Ако не бяха последните събития, досега може би щяхме да сме пристъпили към предявяване на окончателното обвинение, но междувременно постъпиха две искания на защитата на обвиняемия Бургазлиев", каза следователят.
Имало е искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност, посочи той.
Маринов увери, че разследването е всеобхватно, пълно и обективно и се събират всякакви за доказателства за изясняване на пълната истина.
"В тази връзка вчера прокурорът се е произнесъл и е отказал да ме отведе. С оглед създалата се ситуация с изпълняващия функциите главен прокурор най-вероятно следващите действия ще ги извърши наблюдаващият прокурор, за да няма спекулации от страна на защитата и от други лица и да се постави под съмнение валидността на действията на орган като Националната следствена служба, който по силата на закона е компетентен да разследва дела от фактическа и правна сложност в цялата страна".
Маринов завърши, че обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването.
"Това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което е готово и изготвено, и ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор по негова преценка, след като призове адвокатите и обвиняемия, което вероятно ще се случи в рамките на седмица", каза още Маринов.
