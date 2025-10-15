ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Приключи събирането на доказателства за смъртоносния инцидент в Слънчев бряг
Автор: Марияна Стойчева 17:18Коментари (0)112
© Facebook
Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна оценка на доказателствата.

Това заяви на брифинг говорителят на Националната следствена служба (НСлС) и следовател Мариан Маринов по отношение на разследването на инцидента с АТВ в Слънчев бряг на 14 август, при което почина 35-годишната Христина, майка на четиригодишния Мартин, а петима пострадаха, включително малкото дете, което  бе транспортиран с хеликоптер до болница в София.

По случая е обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев.

Припомняме, че по делото защитниците на обвиняемия поискаха неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден заради това, че е информирал обществеността за хода на разследването. 

''Не съм предубеден", категорично отрече следователят и добави, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.

"Материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за оценка на доказателствата. Ако не бяха последните събития, досега може би щяхме да сме пристъпили към предявяване на окончателното обвинение, но междувременно постъпиха две искания на защитата на обвиняемия Бургазлиев", каза следователят.

Имало е искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност, посочи той.

Маринов увери, че разследването е всеобхватно, пълно и обективно и се събират всякакви за доказателства за изясняване на пълната истина.

"В тази връзка вчера прокурорът се е произнесъл и е отказал да ме отведе. С оглед създалата се ситуация с изпълняващия функциите главен прокурор най-вероятно следващите действия ще ги извърши наблюдаващият прокурор, за да няма спекулации от страна на защитата и от други лица и да се постави под съмнение валидността на действията на орган като Националната следствена служба, който по силата на закона е компетентен да разследва дела от фактическа и правна сложност в цялата страна". 

Маринов завърши, че обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването. 

"Това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което е готово и изготвено, и ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор по негова преценка, след като призове адвокатите и обвиняемия, което вероятно ще се случи в рамките на седмица", каза още Маринов.



Още по темата: общо новини по темата: 69
11.10.2025 »
10.10.2025 »
03.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Учителка с няколко дипломи се изложи безкрайно много в "Стани бог...
17:05 / 15.10.2025
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
16:20 / 15.10.2025
Европа пак ни вкара в срамна статистика
16:23 / 15.10.2025
Арестувани са четири лица: Прокуратурата с подробности за разслед...
15:53 / 15.10.2025
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магази...
16:24 / 15.10.2025
Пловдивчанка блъсна дете и избяга
15:08 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арести в Драматичен театър Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: