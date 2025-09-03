ИЗПРАТИ НОВИНА
Пригответе се за големите задръствания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09
©
310 000 българи ще пътуват за Съединението. Това прогнозира директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

Причината е, че петък е последният работен ден за тази седмица, а първият през следващата е вторник.

Така се оформят общо 3 почивни дни, а с още 4 дни отпуск се събират 9 дни за ваканция преди първия училищен звънец.

Именно тези дни хората ще използват за последна морска почивка както в страната, така и в чужбина.

Очаква се от тези над 300 хил. българи 38 хиляди да отидат до съседна Гърция и Турция. Ще има и много нашенци, които ще използват почивните дни за Съединението за посещения на хижи и планински хотели, посочи Драганов.

За сравнение миналата година 350-380 хиляди българи са пътували за Съединението. Тогава празникът се падна в петък и заедно със събота и неделя се оформи дълъг уикенд.

Намаления

Голяма част от хората, които са планували пътуване, вече са направили резервации в места за настаняване. Сега е и най-изгодно за морска почивка, тъй като цените по морето падат. Колкото по на юг отивате, толкова по-евтини стават нощувките, допълни шефът на института.

От 1 септември цените на олинклузив пакетите в курортния комплекс "Слънчев бряг“ са драстично намалени от 30 до 50%. Това каза председателят на Асоциацията на туристическия бизнес в България Елена Андонова пред БНР. От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита Слънчев бряг този сезон.

В Поморие пък цената е свалена от 228 на 178 лева. В нея са включени две нощувки на база ултра олинклузив в четиризвезден хотел.

От 100 на 50 лева е намалена цената на нощувката в хотел в "Златни пясъци“. За 120 лева пък може да изкарате уикенд в Китен за двама със закуска и вечеря.

Тапи

Освен у нас, сериозни намаления има и в Гърция.

Цените там са с между 30 и 50% по-ниски в повечето хотели. Така може да се запази двойна стая вместо за 100 за 50 евро, което за семейства с деца е изключително изгодно.

Трафикът към южната ни съседка започна още на 1 септември през нощта, когато огромни опашки се образуваха на Симитли и недоволни шофьори се оплакаха, че чакат часове, за да преминат.

Огромни задръствания по пътя към Гърция започнаха още на 1 септември.

Заради многото желаещи да отидат до курортите на южната ни съседка на магистралите вдигнаха бариерите, където се плащат тол такси, за да може движението да се изтегли.

 

Има и организирани екскурзии до Гърция на цени от 50 лева на човек в Кавала до 110 лева за двама за плаж в Аспровалта и Ставрос. В цената е включен транспорт с автобус, а тръгването е на 5 септември след 23 часа.

С концерти и фестивали ни коткат към крайбрежието

Морските курорти организират множество събития през септември, за да привлекат още туристи и сезонът да се удължи до края на месеца. Така например в Царево ще има от 1 до 9 септември художествен пленер и изложба на Никола Колев.

На 6 септември има и Рибен фест на пристанище "Мичурин“ с Deep Zone Project, Papi Hans и Ina Gayardi, а на следващия ден е празник на странджанската носия. От 5 до 7 септември пък Черноморец ще се огласи от звуците на българската народна песен и ще се разтресе от ритъма на фолклорните танци по случай фестивала "Странджа пее – Черноморец танцува“.

За феновете на снимките пък в Созопол вече има обособени селфи зони.

Те са на централния плаж до "мидата“, яхтеното пристанище и до беседката на ул. “Морски скали" с гледка към островите Св. Иван и Св. Петър, пише "Телеграф“.







