При средна годишна заплата от 21 348 евро, човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02
©
София се нарежда сред трите европейски столици с най-бързо поскъпващите имоти, сочи нов анализ на платформата BestBrokers. Цените в центъра на града са нараснали с близо 16% от началото на 2025 г., като средната стойност на квадратен метър вече достига 3531 евро.

Пред българската столица се нареждат единствено Берн и Будапеща, като София изпреварва традиционно водещи локации като скандинавските Копенхаген и Осло, Мадрид, Букурещ и Атина.

Въпреки че София не е сред най-скъпите пазари като Лондон или Париж, цените в града се доближават до нивата в Атина и надминават тези в Букурещ, Сараево и Никозия. За сравнение, Брюксел е малко по-скъп, със средна цена от 4219 евро за квадратен метър.

Пресметнато върху стандартен апартамент от 100 кв.м, имот в София вече струва около 353 100 евро. При средна годишна заплата от 21 348 евро, човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит. Въпреки това България запазва едни от най-ниските ипотечни лихви в Европа – около 2,7-2,8%.

Според експертите от BestBrokers ускореното търсене и поскъпване на имотите се дължи и на очакваното въвеждане на еврото у нас през януари 2026 г.

Топ 10 европейски столици с най-бърз ръст на цените през 2025 г.:

Берн (Швейцария): +46,75%

Будапеща (Унгария): +24,37%

София (България): +15,92%

Мадрид (Испания): +15,61%

Букурещ (Румъния): +15,39%

Копенхаген (Дания): +14,72%

Атина (Гърция): +12,80%

Никозия (Кипър): +7,72%

Осло (Норвегия): +7,16%

Любляна (Словения): +6,64%







