При сигналите за педофилия ГДБОП искали свидетелят да излезе от анонимност, което той е отказал да направи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:21
©
Детско порно е снимано в кървавата хижа "Петрохан“. Това става ясно от сигнал до МВР, който е бил пратен през февруари 2022 г. От него става ясно още, че провъзгласилият се за лама Ивайло Калушев ръководи будистка религиозна група, блудстваща с малолетни и непълнолетни и създаваща порнографски материали. 

В сигнала се посочва още, че групата държи незаконни оръжия и боеприпаси, които укрива в тайници в хижа "Петрохан“. Това става ясно от доклад на дирекция "Инспекторат“ в МВР, с който "Телеграф“ разполага. 

От 2022 г. досега в МВР са постъпили четири сигнала срещу неправителствената организация НАКЗТ на Ивайло Калушев. Единият е във връзка със споразумението между Калушев и тогавашния зелен министър Борислав Сандов, който е препратен в Софийската градска прокуратура, която е образувала преписка.

Вторият сигнал е подаден от бабата и дядото на 8-годишно момче с твърдения, че детето е изложено на риск. По него проверките са извършени от ГД "Национална полиция", РУ-Годеч и 6-о РУ към СДВР.

Третият сигнал е за порнографските материали с деца. Според проверката на МВР издирвателните действия по случая не са били документирани по установения ред. Проверката е прекратена през май 2023 г. поради изтичане на срока. Липсва и преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа "Петрохан". Тя е била образувана в РУ-Берковица и изпратена по компетентност в РУ-Годеч през март 2024 г. Част от преписките и архива на годечката полиция обаче са се изгубили при преместването й към РУ-Костинброд и впоследствие при обратното й връщане на територията на Годеч. 

От доклада на МВР, както и фактите, излезли до момента, става ясно, че при сигналите за  педофилия и порно с деца не е задълбочено разследването, тъй като ГДБОП са искали свидетелят, който стана ясно, че е Валери Андреев, да излезе от анонимност, което той е отказал да направи.

По преписки, стигнали до СГП, от държавното обвинение са отказали да образуват досъдебни производства. По сигнала на бабата и дядото на другото момче, 8-годишното, прокуратурата в Костинброд отказва да образува досъдебно производство.


Още по темата: общо новини по темата: 259
22.02.2026 Слави Ангелов: ДАНС трябва да разсекрети всички около случая "Петрохан"
22.02.2026 Борислав Сандов: Не познавах групата на Калушев преди споразумението
22.02.2026 Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
22.02.2026 Експерти: На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне 200 хиляди евро
21.02.2026 Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не
забеляза!
21.02.2026 ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






