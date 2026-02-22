При сигналите за педофилия ГДБОП искали свидетелят да излезе от анонимност, което той е отказал да направи

© Детско порно е снимано в кървавата хижа "Петрохан“. Това става ясно от сигнал до МВР, който е бил пратен през февруари 2022 г. От него става ясно още, че провъзгласилият се за лама Ивайло Калушев ръководи будистка религиозна група, блудстваща с малолетни и непълнолетни и създаваща порнографски материали.



В сигнала се посочва още, че групата държи незаконни оръжия и боеприпаси, които укрива в тайници в хижа "Петрохан“. Това става ясно от доклад на дирекция "Инспекторат“ в МВР, с който "Телеграф“ разполага.



От 2022 г. досега в МВР са постъпили четири сигнала срещу неправителствената организация НАКЗТ на Ивайло Калушев. Единият е във връзка със споразумението между Калушев и тогавашния зелен министър Борислав Сандов, който е препратен в Софийската градска прокуратура, която е образувала преписка.



Вторият сигнал е подаден от бабата и дядото на 8-годишно момче с твърдения, че детето е изложено на риск. По него проверките са извършени от ГД "Национална полиция", РУ-Годеч и 6-о РУ към СДВР.



Третият сигнал е за порнографските материали с деца. Според проверката на МВР издирвателните действия по случая не са били документирани по установения ред. Проверката е прекратена през май 2023 г. поради изтичане на срока. Липсва и преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа "Петрохан". Тя е била образувана в РУ-Берковица и изпратена по компетентност в РУ-Годеч през март 2024 г. Част от преписките и архива на годечката полиция обаче са се изгубили при преместването й към РУ-Костинброд и впоследствие при обратното й връщане на територията на Годеч.



От доклада на МВР, както и фактите, излезли до момента, става ясно, че при сигналите за педофилия и порно с деца не е задълбочено разследването, тъй като ГДБОП са искали свидетелят, който стана ясно, че е Валери Андреев, да излезе от анонимност, което той е отказал да направи.



По преписки, стигнали до СГП, от държавното обвинение са отказали да образуват досъдебни производства. По сигнала на бабата и дядото на другото момче, 8-годишното, прокуратурата в Костинброд отказва да образува досъдебно производство.