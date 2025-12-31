ИЗПРАТИ НОВИНА
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 16:10
"Лидл България" е напълно готова за въвеждането на еврото. За да се осигури плавното протичане на процеса през първите седмици на новата година, всички служители на Lidl са преминали специално обучение за предстоящата смяна на валутата.

Основна цел на компанията е този преход да бъде лесен, бърз и напълно прозрачен за клиентите. Към потребителите е подготвена подробна информация, която ще бъде разпространена по всички канали за комуникация – включително информационни табели в търговска зала и озвучителната система в магазините, чрез приложението Lidl Plus, интернет страницата и рекламните брошури на компанията.

"Като един от най-големите търговци на дребно, ние имаме важна роля в прехода към еврозоната. Препоръчваме на всички клиенти по-активно да използват плащане с карта, както и касите на самообслужване, за да улесним процеса на превалутиране и да намалим времето за чакане. Ако всички заедно – търговци и потребители – подходим към прехода с разбиране и търпение, той ще бъде максимално плавен“, коментира Любомир Хърсев, финансов и административен директор на "Лидл България".

В рамките на своята стратегическа подготовка, която стартира в Lidl през март 2022 г., компанията реализира серия от интензивни обучения за своите служители. Общо около 350 служителя бяха ангажирани в присъствени практически сесии и модерни дигитални ресурси, като целта е да се гарантира пълна готовност на оперативно ниво и безпроблемно обслужване на клиентите след 1 януари 2026 г. В различните етапи по въвеждането на еврото бяха планирани настройването и препрограмирането на над 80 различни софтуерни продукта, използвани в дейността на компанията, както и близо 700 000 броя електронни ценови табели.

Разплащане в условията на двойно обращение

През януари 2026 г., който е период на двойно обращение, клиентите на веригата ще могат да плащат с банкноти, монети и ваучери за храна в двете валути, с платежна карта в евро, както и смесено в различни комбинации от изброените платежни средства. При плащане в брой при една покупка ще се приемат до 50 броя монети в лева. Ако клиентът реши да заплати покупката си с дебитна или кредитна карта, сумата ще бъде отразена по сметките на потребителите директно в евро.

Независимо с каква валута е платено, рестото ще бъде връщано изцяло в евро. Само в случаите, в които няма достатъчна моментна наличност в евро, рестото ще бъде върнато изцяло в левове.

Касовата бележка задължително ще показва единичните цени в евро на всеки артикул, а общата сума за плащане ще бъде изписана в евро, заедно с нейната равностойност в левове. За допълнително удобство на клиентите, Lidl ще посочва в касовите си бележки и размера на рестото в левове.

Ценови табели

Двойното обозначаване на цените в двете валути присъства и сега върху ценовите табели в Lidl. Считано от 2 януари 2026 г. водещата валута при двойно обозначаване на ценовите табели във всички магазини на веригата вече ще бъде евро, а левът ще бъде поставен респективно отдясно/отдолу.

Празнично работно време

Във връзка с празниците и прехода към еврото, работното време на магазините на Lidl ще бъде както следва: 

На 31.12. всички магазини ще отворят в 07:30 ч. и ще затворят в 17:00 ч., за да приключат подготовката за еврото. 01.01. е почивен ден за "Лидл България". 

Магазините в цялата страна ще отворят отново на 02.01. в 10:00 ч. и ще затворят по обичайното работно време за съответния обект.

Като част от подкрепата си към потребителите в процеса на въвеждане на еврото, през ноември Lidl стартира поредица от акции, включващи намаление на над 100 продукта в продължение на месец. Намаленията ще продължат и след 02.01., за да облекчат семейния бюджет в традиционно предизвикателните за разходите на всяко домакинство месеци. Новата акция стартира на 5 януари с нови намалени продукти, сред които сирене, масло, прясно мляко, брашно и други.


