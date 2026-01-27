Президентът продължава срещите си за назначаване на служебен кабинет

© В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.



На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на "Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:



От 11.00 часа – Димитър Радев;



От 12.00 часа – Петър Чобанов;



От 13.00 часа – Радослав Миленков;



От 14.30 часа – Андрей Гюров.



На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.



На 30 януари, петък, Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:



От 11.00 часа – Димитър Главчев;



От 12.00 часа – Маргарита Николова;



От 13.00 часа – Силвия Къдрева.