ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът продължава срещите си за назначаване на служебен кабинет
На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на "Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:
От 11.00 часа – Димитър Радев;
От 12.00 часа – Петър Чобанов;
От 13.00 часа – Радослав Миленков;
От 14.30 часа – Андрей Гюров.
На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
На 30 януари, петък, Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:
От 11.00 часа – Димитър Главчев;
От 12.00 часа – Маргарита Николова;
От 13.00 часа – Силвия Къдрева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На 19 април ще са предсрочните парламентарни избори?
17:15 / 27.01.2026
Много пиян шофьор е причинил фаталната катастрофа край Бургас
16:05 / 27.01.2026
След смъртта на 18-годишния Билгин напрежението ескалира, психоло...
15:11 / 27.01.2026
Той ще е новият премиер?
15:20 / 27.01.2026
Илия Лингорски: Над 90% от левовете ще бъдат изтеглени от обращен...
14:35 / 27.01.2026
България е на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови...
12:47 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS