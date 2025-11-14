ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът на КТ "Подкрепа": Бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни
Манолов е на мнение, че бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни. Според него парите за заплати ще отидат в увеличението на минималната работна заплата, а администрацията няма да има голям бонус. Синдикалистът нарече "най-големите глупости", твърдението, че в администрацията са с най-високи заплати. Пред NOVA NEWS той отбеляза, че възнагражденията са изследвани най-подробно от неговата организация и е разкрито, че за една и съща позиция в различните администрации има разлика в заплащането до пет пъти.
"Това означава, че на едно място трябва да се забави ръстът на заплатите, а на друго да се засили", обясни Манолов. Даде като негативен пример Фискалния съвет, където членовете взимат по три средни работни заплати, а когато се явят на заседание взимат допълнително три минимални работни заплати.
Президентът на КТ "Подкрепа" заяви, че сериозно ги е разтревожил вариантът да се повиши с 2% ДДС. Той твърдеше, че именно такова предложение е постъпило от работодателските организации.
По отношение на предложението за особен управител на "Лукойл – Нефтохим" в лицето на Румен Спецов Манолов обясни, че не е наясно в детайлите на този случай, защото няма български синдикати там, а и не познава добре Спецов. "Дано се справи с тази задача", каза синдикалният лидер.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 139
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Диана Русинова: Дълбоко съжалявам, че обявих тази жена за мъртва
17:27 / 14.11.2025
Почина легендарен българин
17:18 / 14.11.2025
Отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
17:17 / 14.11.2025
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS