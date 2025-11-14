ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Президентът на КТ "Подкрепа": Бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:12Коментари (0)281
© NOVA NEWS
Бюджетът влезе в Народното събрание, а амбицията на управляващите е той да бъде приет до 5 декември. Темата за философията, разходите и приходите в план-сметката коментира президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Той заяви, че не подкрепя позицията работодателските организации да бойкотират Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според него конфронтационното им поведение е било наложено от "някой, на когото му знам името", но отказа да сподели това име.

Манолов е на мнение, че бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни. Според него парите за заплати ще отидат в увеличението на минималната работна заплата, а администрацията няма да има голям бонус. Синдикалистът нарече "най-големите глупости", твърдението, че в администрацията са с най-високи заплати. Пред NOVA NEWS той отбеляза, че възнагражденията са изследвани най-подробно от неговата организация и е разкрито, че за една и съща позиция в различните администрации има разлика в заплащането до пет пъти.

"Това означава, че на едно място трябва да се забави ръстът на заплатите, а на друго да се засили", обясни Манолов. Даде като негативен пример Фискалния съвет, където членовете взимат по три средни работни заплати, а когато се явят на заседание взимат допълнително три минимални работни заплати.

Президентът на КТ "Подкрепа" заяви, че сериозно ги е разтревожил вариантът да се повиши с 2% ДДС. Той твърдеше, че именно такова предложение е постъпило от работодателските организации.

По отношение на предложението за особен управител на "Лукойл – Нефтохим" в лицето на Румен Спецов Манолов обясни, че не е наясно в детайлите на този случай, защото няма български синдикати там, а и не познава добре Спецов. "Дано се справи с тази задача", каза синдикалният лидер.


Още по темата: общо новини по темата: 139
14.11.2025 Предлагат промени в ТЕЛК и НЕЛК
14.11.2025 Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
14.11.2025 Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат осигурителни вноски
13.11.2025 Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание
13.11.2025 Експерт: Никой няма да умре от глад
13.11.2025 Предприемач: Вие сте с 232 лв. по-бедни всеки месец, но пък сте с 325 лв. по-скъпи за работодателя
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Диана Русинова: Дълбоко съжалявам, че обявих тази жена за мъртва
17:27 / 14.11.2025
Почина легендарен българин
17:18 / 14.11.2025
Отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
17:17 / 14.11.2025
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: