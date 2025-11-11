ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Президентът Радев: Съболезнования!
Автор: Елена Николова 13:48Коментари (0)444
© Булфото (архив)
Държавният глава Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на Стефка Евстатиева по повод кончината на изтъкнатата ни оперна певица.

Тя оставя незаличима следа в българското и световното оперно изкуство. "От сцените на Русенската и Софийската опера до най-престижните оперни подиуми в света – Виенската държавна опера, "Ла Скала“, "Ковънт Гардън“ и "Метрополитън“, Стефка Евстатиева прославяше името на България с изключителния си професионализъм“, подчерта държавният глава в съболезнователното си писмо.

По думите на Радев превъплъщенията на изтъкнатата ни певица в оперите на Джузепе Верди, Пьотр Илич Чайковски и Александър Бородин ще останат в паметта на поколения зрители и ще продължат да вдъхновяват младите певци, на които тя щедро предаваше своя опит и любов към музиката.

"Стефка Евстатиева беше не само голям артист, но и благороден човек — всеотдайна към своите ученици, колеги и публика“, заявява още Румен Радев. Той отбелязва още, че с кончината на оперната ни певица българската култура губи една от своите най-ярки личности, съобщи прессекретариатът на президента.

"Фокус" припомня, че оперната прима почина пред два дни след кратко боледуване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани ...
12:16 / 11.11.2025
Задържаха най-пияния шофьор
11:43 / 11.11.2025
Цветан Симеонов: Безцелно раздават пари на полицаи и учители
11:46 / 11.11.2025
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а з...
11:08 / 11.11.2025
В България се продава фалшиво сирене на поразия
11:44 / 11.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят ...
10:21 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Концесия на стадион Тодор Диев
Бойни спортове
Агресия между шофьори в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: