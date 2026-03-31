Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод кончината на футболната легенда.
"Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти“, посочва президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар.
Илияна Йотова откроява ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб "Левски“ и националния отбор на България.
"Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение“, подчертава президентът Йотова.
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
31.03
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
31.03
Христанов: Българското мляко става все по-евтино за изкупуване, за фермерите става все по-скъпо да го произвеждат
31.03
Роден предприемач инвестира в създаването на частни бомбоубежища ...
23:05 / 31.03.2026
На 1 април имен ден празнува името, носещо енергията на чувствите...
22:14 / 31.03.2026
Масово присъствие на нитрати в салатите за великденската трапеза
21:58 / 31.03.2026
МВР с промяна при регистрацията на автомобили
21:35 / 31.03.2026
Бизнесмен с разкрития за Петрохан: Изчезнала е флашка с криптопор...
20:48 / 31.03.2026
Министърът на правосъдието: Нарушенията на Сарафов са от комплекс...
21:24 / 31.03.2026
