ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
През страната ще премине студен атмосферен фронт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)1414
©
През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над цялата страна облачността ще е значителна и на места, главно в Югозападна България, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, който в Дунавската равнина постепенно ще се ориентира от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 8°. Утре ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 10°. 

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Голям българин днес става на 90
15:58 / 03.11.2025
Тежък екшън с патрулка, виновният е бил много пиян и дрогиран
14:50 / 03.11.2025
Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!
12:50 / 03.11.2025
3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки...
13:39 / 03.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Изтече видео от катастрофата с много коли близо до "Витошка"!
12:51 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Бюджет 2026
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: