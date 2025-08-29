ИЗПРАТИ НОВИНА
През септември Yettel предлага пакет от две смарт устройства по избор без вноски за първите три месеца от договора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:50Коментари (0)95
©
Докато дните стават все по-къси, списъците за пазаруване за завръщането в офиса и училище растат ежедневно. В началото на есента, Yettel прави връщането към работния и учебен график по-лесно с атрактивна селекция от над 50 смарт устройства - смартфони, смартчасовници, безжични слушалки, таблети и лаптопи. При подписване на нов или подновяване на съществуващ двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited клиентите могат да направят комплект от две устройства по избор и да го вземат на лизинг за 2 години, като започнат да го изплащат чак през декември.

Ето и някои от най-добрите комбинации от устройства, които от 1 до 30 септември могат да се вземат за 0 лв./ 0 евро за първите 3 месеца от договора.

Любителите на премиум технологиите могат да изберат да комбинират най-актуалния флагман на Samsung - Galaxy S25 5G 256GB с безжичните слушалки Galaxy Buds3 Pro. Смартфонът впечатлява с елегантен дизайн, алуминиева рамка и подсилена защита с Gorilla Glass Victus 2 и рейтинг IP68, а Dynamic AMOLED дисплеят с 120Hz превръща всяко докосване в удоволствие. Усъвършенстваната система от три камери, мощният Snapdragon 8 Elite и възможностите на Galaxy AI правят смартфона идеален за работа, забавление и изява на креативни умения. Слушалките Buds3 Pro допълват изживяването с адаптивен контрол на шума и 360° аудио за съвършен звук.

Цената на този комплект е 97,48 лв./ 49,84 евро на месец за оставащите 21 месеца с двугодишен план Total Unlimited 400 (с месечен абонамент 55,99 лв за първите 12 месеца).

Почитателите на Xiaomi могат да направят комплект с Redmi Note 14 Pro 256GB и смартчасовника Redmi Watch 5, носещи усещане едновременно за практичност и за безупречен стил. Смартфонът впечатлява с 6,67-инчов AMOLED дисплей със 120Hz опресняване и ярки цветове, а мощната 200MP основна камера превръща всеки кадър в професионална снимка.

Голямата батерия от 5500 mAh и бързото 45W зареждане гарантират спокойствие през целия ден, а операционната система HyperOS, базирана на Android 14, осигурява плавно и бързо управление.

Redmi Watch 5 е елегантен смартчасовник с алуминиева рамка, до 24 дни живот на батерията и пълноценен набор от функции за спорт и здраве – включително мониторинг на съня, стреса и сърдечния ритъм. Целият комплект е достъпен за 26,58 лв./ 13,59 евро месечно за оставащите 21 месеца с двугодишен план Total Unlimited MAX, който е на цена от 75,99 лв. на месец за първите 12 месеца.

За клиентите, които искат да направят смарт избор за динамичното си ежедневие Samsung Galaxy A36 5G 128GB може да се комбинира с Galaxy Watch7 44mm BT. Смартфонът идва със стилен 6,7-инчов Super AMOLED дисплей с 120Hz опресняване и мощна тройна камера с 50MP основен сензор, която улавя перфектни детайли дори в движение.

Батерията от 5000 mAh и бързото 45W зареждане осигуряват дълга издръжливост, а поддръжката на 5G и Android 15 гарантират бърза свързаност и редовни софтуерни ъпдейти, които поддържат устройството защитено, актуално и готово за бъдещите иновации. Смартчасовникът Galaxy Watch7 разполага със сензори за здраве и спорт, включително ЕКГ, измерване на кръвно налягане, SpO₂ и мониторинг на съня, съчетани с елегантен сапфирен дисплей и до 40 часа живот на батерията.

Пакетното предложение с двете устройства е на цена от 41,98 лв./ 21,46 евро на месец за оставащите 21 месеца с двугодишен план Total Unlimited MAX със 75,99 лв. месечна такса за първите 12 месеца).

Всички, които търсят чудесно съотношение между цена и качество, могат да изберат да комбинират Realme 14 5G 256GB и TRENDER Active Smartwatch. Смартфонът разполага с 6,67-инчов OLED дисплей със 120Hz опресняване за плавно изживяване, двойна камера с 50MP основен сензор и батерия с внушителен капацитет от 6000 mAh, която издържа дълго и се зарежда бързо с 45W адаптер.

Работи с Android 15 и Realme UI 6.0, осигурявайки надеждна производителност и съвременни възможности за свързаност, включително 5G. Смартчасовникът TRENDER Active Smartwatch е едно от най-новите попълнения в портфолиото на Yettel, отличава се със стилен AMOLED дисплей, възможност за Bluetooth разговори и над 100 спортни режима и разполага със сензори за здраве и сън. Целият комплект е наличен само за 20,98 лв./ 10,73 евро на месец за оставащите 21 месеца с двугодишен план Total Unlimited MAX, който се предлага за 75,99 лв. месечно за първите 12 месеца.

За всички смартфони, закупени от Yettel, важат и условията в цялостната екосистема от услуги "Смартфон вселена“, която включва 3 години гаранция вместо стандартните 2, ремонт в собствен оторизиран сервиз, опция за рециклиране с възможност за отстъпка при закупуване на ново устройство и много други предимства.







