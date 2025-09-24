ИЗПРАТИ НОВИНА
Пресъхна язовир "Копринка"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:50
©
Язовир "Копринка" е почти пресъхнал. Водоемът е пълен на едва 5% от полезния си обем. С отдръпването на водата бе разкрит стар мост, който е бил част от селски път преди изграждането на язовира преди повече от 50 години.

Ниските нива на язовира ще позволят на местната власт да бъде извършен ремонт на един от изпускателите под язовирната стена.

Язовир "Копринка" е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, водоемът е ключов за пълненето на язовир "Жребчево".

Ниските нива на водата принуждават ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. Липсата на валежи не е единствената причина за кризата. Основният проблем, според местните, е неправилното управление на водните ресурси, което застрашава бъдещето на цели градове.

"Копринка“ е язовир в централна България, разположен на горното течение на река Тунджа в област Стара Загора. Язовирът е основното съоръжение на хидровъзел "Копринка“, който има комплексно предназначение – напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство.







klatqnared
Най-големите тъпаци са футболните фенове.
преди 52 мин.
+1
 
 
"...и производство на електричество". Няма държава. В такава суша да се позволява унищожаването на обект с национално значение е равносилно на геноцид.
+1
 
 
200 частни евроатлантически Веца и така става
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

