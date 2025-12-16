ИЗПРАТИ НОВИНА
Преобразяват култово място от времето на социализма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:27
© Plovdiv24.bg
Община Велинград обяви обществена поръчка за ремонт на двете рушащи се от години сгради на Клептуза. Поръчката е на стойност 6 817 000 лева или 3 485 476 евро. Финансирането е от държавния бюджет, по силата на договор между общината и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Общината отново избира предпочитания начин за обявяване на поръчка за инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор. Поръчката е за основен ремонт, реконструкция и преустройство на двете съществуващи сгради за обществено хранене. Целта е с ново проектно и функционално решение в стария ресторант (двуетажна сграда със застроена площ 338 кв.м. и РЗП 925 кв.м.) да се обособи ресторант на две нива.

На първия етаж е предвиден малък ресторант с 30 места, а на втория етаж голяма зала за събития за около 100 души, включително с покрита тераса. Изискване е при външното оформление на сградата да се предвидят съвременни решения и да се ползват естествени природни материали - дърво, камък, стъкло, както и да се осигури възможност за пълноценен контакт на посетителите с водата чрез големи стъклени витрини.

В старата сграда на казиното (триетажна, със застроена площ 177 кв.м. и РЗП 547 кв.м.) поръчката изисква да бъдат обособени кафе-сладкарница, посетителски център и магазин за сувенири. Посетителският център ще бъде разположен на първото надземно ниво. Сладкарницата ще бъде на втория етаж, като е предвидена и тераса към езерото. На второто ниво ще бъде изградена топла връзка между двете сгради.

Предвидено е още да се подобри и благоустрои част от пешеходното пространство между езерото и сградите с приблизителна площ 450 кв.м.

Кандидатите за изпълнител на обществената поръчка разполагат с кратко време, за да подготвят своите оферти. Крайният срок за участие изтича на 29 декември, а публичното състезание е насрочено за последния работен ден на 2025 година - 30 декември.







