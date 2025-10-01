ИЗПРАТИ НОВИНА
Премиерът на България: Трябва да се изгради 360-градусова защита
Автор: Емануела Вилизарова 19:43
© МС
Източният фланг на ЕС до голяма степен съвпада с източния фланг на НАТО. Защитата му не е самоцел, тя е продиктувана реакция и противодействие на руските провокации. Това каза премиерът Росен Желязков пред журналисти в Копенхаген днес, предаде репортер на "Фокус".

"В дългосрочен план трябва да изградим система за ранно предупреждение, проследяване, контрол, прихващане на вражески летателни апарати, като това да става в оперативна съвместимост с НАТО", допълни министър-председателят.

България ще участва в защитата с всички проекти, които е заявила по възможностите за финансиране, каза той.

"Трябва да се гледа панорамата на цялата защита, да се изгради 360-градусова защита", смята Желязков. 

Относно новия бюджет, чийто дефицит се очаква да бъде до 3%, премиерът изтъкна, че тази година България има рекордно увеличение на постъпленията на приходите - 6 млрд, което е повече от 14% ръст спрямо 2024 г. Дефицитът към момента е 2,4%, а 0,6% отгоре не са притеснителни на фона на увеличението в постъпленията, коментира премиерът.


