ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Премиерът Желязков готов с предложение за нов посланик в САЩ
"Скоро ще предложим име, разбира се, то ще бъде консултирано и с президента", уточни пред журналисти Желязков.
Във връзка с предложенията за назначения на посланици, които направи Министерски съвет, премиерът коментира, че са изпратени на президента.
"Имаме получено преди това съгласуване за тези позиции, за които взехме решение. Сега очакваме агреманите на приемащите държави. След това ще очакваме и указите на президента“, допълни премиерът.
За назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
"Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата. В такива строго йерархични системи единоначалието е важен принцип. Системите би трябвало вече да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания“, каза той.
"Очакваме интересен политически сезон", вметна Желязков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 335
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
18:56 / 29.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия...
19:11 / 29.08.2025
Психолог: Тайно обичаме агресията
19:04 / 29.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и жена му
17:24 / 29.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте
17:10 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS