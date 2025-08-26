© Защо се случи това забавяне? По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди Министерски съвет да направи своите предложения с решения. Това каза министър-председателят Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус".



По думите му целта на това съгласуване е да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците.



"Президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим. Същото е с главния секретар на МВР - утре с Решение на Министерски съвет във връзка с полученото съгласуване от президента ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява в момента функциите, за постоянен главен секретар", заяви Желязков.



Той допълни, че решението им се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР.



Желязков уточни, че все още няма съгласувателно решение на президента за шеф на ДАНС.



Имената на предложенията за посланици ще станат ясни утре.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.