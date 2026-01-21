ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът: Мултифондовият модел ще подпомогне увеличаването на пенсиите
Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет. Желязков подчерта, че този подход ще даде възможност и за натрупване на средства в българската пенсионна система за увеличаване на пенсиите в обозримо бъдеще за всеки български гражданин.
"Промяната в Кодекса за социалното осигуряване е изключително важна – това е тема, която беше предмет на обсъждане години наред, а въвеждането на мултифондовия модел във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване е на база на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, каза министърът на финансите Теменужка Петкова и припомни, че Икономическият и социален съвет е изготвил анализ, в който са очертани практиките в други държави на Европейския съюз с подобна на българската пенсионно-осигурителна система.
Основната цел е да се защитят интересите на осигурените лица, като с проекта за изменение на КСО се създава възможност фондовете за допълнително пенсионно осигуряване да създават и подфондове, на база на които да се инвестира в изключително важни структуроопределящи проекти. С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти – като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.
С новия подход осигурените лица ще участват в начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания в инвестиционни портфейли с различен рисков профил. Осигурените лица ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил – динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит.
"Промяната в КСО се ползва с широката подкрепа както на работодателите, така и на синдикатите“, обясни министър Петкова.
В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия от гледна точка по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания.
Коментари (1)
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 43 мин.
0
