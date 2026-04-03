Министър-председателят Андрей Гюров и ключови членове на кабинета представиха план за действие на заседание на Щаба за координация и контрол на цените. Основният приоритет на правителството е осигуряването на предвидимост и защита на потребителите от потенциални ценови шокове вследствие на конфликта в Близкия изток, съобщиха те пред журналисти.

Премиерът Гюров подчерта, че към момента България запазва най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Проверки на НАП в над 1000 бензиностанции потвърждават, че търговците на дребно поемат част от пазарната тежест, като повишават цените по-плавно спрямо тези на едро. Министърът на финансите Георги Клисурски допълни картината с данни за март 2026 г., според които годишната инфлация в страната е 2,6% – ниво, идентично с това в Еврозоната.

Правителството остава в режим на готовност да активира допълнителни "фокусирани мерки“, ако ситуацията в Близкия изток ескалира допълнително.

