Премахват безмитния праг за малки пратки заради евтините китайски стоки

© Министрите на финансите на Европейския съюз одобриха премахването на освобождаването от мита за пратки, внасяни в Европа, на стойност под 150 евро.



ЕС се надява да може да приложи тази мярка, поискана по-специално от Франция, още от първото тримесечие на 2026 г.



Тя има за цел да се бори с наплива на китайски продукти, поръчани от платформи като Temu или Shein, които не отговарят на европейските стандарти.



Тази мярка беше предложена през февруари от Европейската комисия и първоначално трябваше да влезе в сила в средата на 2028 г., в съответствие с реформата на митническия съюз, един мащабен проект за хармонизиране и обмен на данни между държавите членки.



Но държавите и Комисията искат да ускорят процеса и да я приложат още през първото тримесечие на 2026 г. чрез преходна система, която трябва да бъде приета на следващата среща на министрите на 12 декември.



"Франция пое инициативата да реагира на феномена на малките пратки. Днес това даде резултат“, заяви с удовлетворение френският министър на икономиката Ролан Лескюр в изявление пред АФП.



"Това е ключова стъпка за защитата на европейските потребители и вътрешния пазар чрез по-ефективна борба срещу опасните продукти, които не отговарят на нашите европейски регламенти. Направихме голяма крачка към икономическата суверенност на Европейския съюз“, добави той.



Това облагане на малките пратки трябва да бъде съпътствано от въвеждането на такси за обработка на всяка малка пратка, влизаща в ЕС, която в по-голямата си част се купува чрез китайски платформи като Shein или Temu.



Размерът на тези такси за обработка все още не е определен, но през май Брюксел предложи 2 евро на пакет. ЕС се надява да може да приложи тези такси от края на 2026 г.



