|Прекрасно време ни очаква днес
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.
Сутринта на места по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
