|Прегазилият кучето в кв. "Разсадника" е обвинен за умишлена жестокост, не за убийство
Цоневски е български гражданин, а не македонски, както се твърдеше. Не е обвинен за умишлено убийство, тъй като кученцето е било живо след нанесените рани от колата. След като е отведено във ветеринарната клиника, специалистите са преценили да го евтанизират, иначе щяло да остане инвалид, а предвид факта, че живее на улицата, нямало кой да се грижи за него.
"Преписката не съдържа доказателства. В рамките два дни са събрани доказателства, за да бъде установена работна версия", каза Николаев.
Обвиняемият не е дал показания до момента. Разследването продължава. Назначена е ветеринарна експертиза.
Още в понеделник е образувано досъдебно производство. Обвиняемият го грози от 1 до 5 години затвор.
