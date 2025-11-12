ИЗПРАТИ НОВИНА
Прегазилият кучето в кв. "Разсадника" е обвинен за умишлена жестокост, не за убийство
Автор: Марияна Стойчева 15:46
© Фокус
Ненад Цоневки е привлечен като обвиняем за причиняване умишлено жестокост на гръбначно животно - става въпрос за кученцето Роксана, което бе прегазено преди два дни в столичния квартал "Разсадника“. Това заяви прокурор Николай Николаев от СРП, предаде репортер на “Фокус".

Цоневски е български гражданин, а не македонски, както се твърдеше. Не е обвинен за умишлено убийство, тъй като кученцето е било живо след нанесените рани от колата. След като е отведено във ветеринарната клиника, специалистите са преценили да го евтанизират, иначе щяло да остане инвалид, а предвид факта, че живее на улицата, нямало кой да се грижи за него.

"Преписката не съдържа доказателства. В рамките два дни са събрани доказателства, за да бъде установена работна версия", каза Николаев. 

Обвиняемият не е дал показания до момента. Разследването продължава. Назначена е ветеринарна експертиза. 

Още в понеделник е образувано досъдебно производство. Обвиняемият го грози от 1 до 5 години затвор.



