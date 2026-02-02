Предупреждение за студ и значителни снеговалежи

© За 2 февруари 2026 г. НИМХ издаде предупреждение от жълт код за студено време и значителни снеговалежи за 24 области от страната. Предупреждението не в сила за областите: София, Благоевград, Перник и Кюстендил.



Утре се очаква и силен вятър от север-североизток с пориви 22-24 m/s. Вълнение на морето извън заливите 5 бала. А от Meteo Balkans казаха се очакват вълни по Черноморието от 3-4 метра.



Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи се очакват и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България, достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm.