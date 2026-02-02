ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предупреждение за студ и значителни снеговалежи
Утре се очаква и силен вятър от север-североизток с пориви 22-24 m/s. Вълнение на морето извън заливите 5 бала. А от Meteo Balkans казаха се очакват вълни по Черноморието от 3-4 метра.
Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи се очакват и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България, достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 383
|
|предишна страница [ 1/64 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мултифондовият модел може да увеличи втората пенсия от 440 на над...
09:01 / 02.02.2026
Търговец: Клиентите до последно предпочитаха левовете като единиц...
08:46 / 02.02.2026
Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера! Най-малкото засн...
08:55 / 02.02.2026
Изтича валидността на хиляди винетки
07:54 / 02.02.2026
Над 1000 машини почистват пътищата в страната
07:41 / 02.02.2026
Обстановката на АМ "Тракия" е спокойна
07:41 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS