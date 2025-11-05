ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предупредиха ни: Следващия месец вече няма да има български ябълки
"Имаше повсеместно измръзване на българските плодове от всички групи - от семкови, костилкови, всичко това доведе до един почти апокалиптичен сценарий, който всъщност се осъществи. Над 95% от площите в България бяха засегнати и почти всички култури - ябълки, круши, вишни, череши, праскови, кайсии... Тази година почти не може да се намерят. Ябълка има все още. Следващия месец вече няма да има български ябълки или там, където ще пише, че са български, няма да са", заяви председателят на Националната брашнова камара "Плодове и зеленчуци" - Цветан Цеков пред Bulgaria ON AIR.
Липса на контрол и проследимост
Основен проблем, според госта, е недостатъчният контрол върху агрохранителната верига.
Цеков подчерта, че е необходима проследимост на произхода на стоките – нещо, което трябва да бъде гарантирано от институциите.
"Институциите трябва да функционират - Агенцията по храните, контролните органи трябва да могат да проследят на етикета - когато пише определен произход, дали действително това е така. Това е тема, която от браншовата камара с години поставяме. Искрено се надявахме, че Законът за агрохранителната верига ще осигури проследяемост и осветляване на това откъде идва продукцията, кой я продава, и че потребителят ще бъде гарантиран, че продукцията е със съответното качество и произход", каза той.
Причината, според него, е съпротивата на икономически лобита, които нямат интерес да има прозрачност по веригата на доставките и формирането на крайните цени.
Високи надценки и нисък дял за производителя
Цеков обръща внимание, че производителите получават едва 15-20% от крайната цена, която потребителите плащат.
"Думата "субсидия" вече се приема като синоним на нещо негативно. А всъщност основната функция на това подпомагане е да компенсира производствените рискове и разликите в стандартите. Когато се подпомага производител, той трябва да има ангажимент да произвежда, а когато изпадне във форсмажорна ситуация, каквато беше тази година, трябва да бъде подпомогнат, ако искаме като общество да консумираме българска, качествена храна", коментира гостът.
преди 1 ч. и 8 мин.
