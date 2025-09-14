Предупредиха ни

© Утре сутринта над масивите от Западна България, а до обяд и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в отделни котловини ще е с намалена видимост. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 24° и 29°, а минималните ще са между 9° и 14°.



В сряда, под влияние на ново атмосферно смущение, облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад временно ще се усили, в Дунавската равнина ще е умерен. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.



През първия ден в Северна България ще продължи да духа умерен северозападен вятър, който през втория ден ще отслабне. Температурите ще се повишават. През почивните дни ще се усили вятърът от североизток. Ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Югозападна България, където са възможни и изолирани слаби превалявания. В събота ще е все още топло, но в неделя дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.