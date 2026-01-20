ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Председателят на КС: Едва след произнасянето на магистратите официално Радев ще престане да бъде президент
Автор: ИА Фокус 23:18 / 20.01.2026Коментари (0)193
© NOVA
Времето, което е необходимо на КС да реши това дело, е няколко дни. То не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност. Това заяви председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която е докладчик по образуваното дело №3 за оставката на президента Румен Радев

"По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища", подчерта Панова в ефира на NOVA. 

В оставката си държавният глава не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.

"Президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент – от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността", подчерта докладчикът по делото. Панова отбеляза, че при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.

Прецеденти, хипотези и пренареждане на политическите карти последваха решението на президента да подаде оставка. Процедурата вече е в ход и заявлението с оставката е подадено в Конституционния съд. Едва след произнасянето на магистратите Румен Радев официално ще престане да бъде президент на страната. Той официално е първият държавен глава, подал оставка от този пост, който може да влезе в реалната политика, преди да изтече мандатът му.

Сега вниманието се насочва към Илияна Йотова. При приета оставка, вицепрезидентът довършва мандата на президента. Тя ще влезе в историята като първата жена президент на България и първата жена върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили.

"Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор", подчерта председателят на Конституционния съд.

Ако Йотова заеме президентския пост, тя ще се присъедини към жените на най-високи позиции в държавата.

"Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти", коментира Панова.


Още по темата: общо новини по темата: 34
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
20.01.2026 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Стартовата учителска заплата се увеличава
21:16 / 20.01.2026
Масови уволнения във фирми, Инспекцията по труда наложи глоби
20:55 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори...
20:35 / 20.01.2026
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от ...
20:48 / 20.01.2026
Част от кафемашините продължавали да работят само с левове заради...
19:31 / 20.01.2026
Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които го подкр...
19:35 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Президентска партия
Поскъпване на хранителните продукти
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: