|Председателят на КС: Едва след произнасянето на магистратите официално Радев ще престане да бъде президент
"По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища", подчерта Панова в ефира на NOVA.
В оставката си държавният глава не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.
"Президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент – от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността", подчерта докладчикът по делото. Панова отбеляза, че при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.
Прецеденти, хипотези и пренареждане на политическите карти последваха решението на президента да подаде оставка. Процедурата вече е в ход и заявлението с оставката е подадено в Конституционния съд. Едва след произнасянето на магистратите Румен Радев официално ще престане да бъде президент на страната. Той официално е първият държавен глава, подал оставка от този пост, който може да влезе в реалната политика, преди да изтече мандатът му.
Сега вниманието се насочва към Илияна Йотова. При приета оставка, вицепрезидентът довършва мандата на президента. Тя ще влезе в историята като първата жена президент на България и първата жена върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили.
"Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор", подчерта председателят на Конституционния съд.
Ако Йотова заеме президентския пост, тя ще се присъедини към жените на най-високи позиции в държавата.
"Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти", коментира Панова.
