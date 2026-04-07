Яп Ван Белен, родом от Нидерландия, от години живее в България и посвещава живота си на съхраняването и популяризирането на българското културно наследство. Той притежава една от най-богатите известни колекции от автентични български килими и активно работи за тяхното опазване и популяризиране както у нас, така и в чужбина.

Освен колекционер, Ван Белен е и туристически гид във Велико Търново и региона, както и хореограф и продуцент, ангажиран с популяризирането на българската народна музика. Неговата дейност е насочена към съхраняване и разпространение на фолклорното богатство на страната.

През август 2025 г., по време на първото издание на фестивала "Иглика Килим Фест“, близо 1000 автентични килима от неговата колекция бяха представени пред публика.

Днес Ван Белен отправи публичен апел за подкрепа към своята кауза. В емоционално послание той обяснява, че през 2024 г. е дарил 214 килима на фондация "Български килим“. От първите оценени експонати 19 от 20 са определени като културна ценност за България, а четири от тях дори отговарят на критериите за национално богатство.

Общата стойност на дарените килими възлиза на 164 630 евро – средства, които той е осигурил чрез своята пенсия и продажбата на три имота във Велико Търново. В момента обаче той е изправен пред финансово предизвикателство – необходимо е да изплати още 31 500 евро за килими, открити в чужбина, които вече е поел ангажимент да закупи и върне в България.

По думите му, увеличеното данъчно облагане върху пенсията му в Нидерландия допълнително затруднява процеса, като изплащането на сумата може да отнеме до три години.

"За първи път се обръщам за помощ“, споделя той, подчертавайки, че каузата му не е лична, а насочена към изграждане на музейна колекция и връщане на българското културно наследство у дома.

Моля, ако имате възможност да помогнете, изпращайте даренията си по сметката на Фондация "Български килим“, ЕИК 208395747, банкова сметка: BG98UBBS80021080980850, с пояснение "Фонд килими“.

"Резултатите от събраните дарения ще бъдат публикувани редовно на моята страница и на страницата на Фондацията", уверява Белен.

Даренията се събират чрез фондация "Български килим“, като средствата ще бъдат използвани изцяло за закупуване и репатриране на ценни текстилни артефакти.