ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемач: Залитане към езиковото обучение вреди на младите хора, защото трябва да имат и професия
Ангел Арнаудов работи в машиностроенето повече от 17 години. Той е оператор на струг с цифрово програмно управление. Забелязва, че все по-малко млади хора навлизат в професията.
"Последните години се загуби интерес или самите училища не предлагат достатъчно кадри в тази професия. Младите сякаш са ориентирани вече към други по-модерни професии. Струговане, фрезоване им се струва някак много остаряло", каза пред БНТ Ангел Арнаудов.
Според бизнеса винаги е имало недостиг на инженери и средни специалисти.
"Това, което виждаме във момента е, че имаме голям недостиг на шлосери, стругари. В повечето предприятия, които аз консултирам, има недостиг и въобще няма такива хора. Най-често има един двама специалисти, които са или в пенсионна възраст, или вече я наближават. Младите и въобще българите са изключително интелигентни и това, което те искат, е да бъдат в крак със западните държави. Това, което виждаме е, че всички минават към дигиталната сфера", коментира Мариян Генчев, бизнес консултант.
Според образователното министерство в професионалните гимназии и обединените училища се обучават 300 младежи по професия "шлосер" и едва 28 по професия "стругар".
Данните на Националната агенция за професионално образование и обучение сочат, че през тази година своите дипломи за шлосери са взели общо 64 души, а за стругари 68.
"Има усилие за развитието на дуалната форма на обучение, но има и много съпротива по места. Това залитане към езиковото обучение всъщност вреди на младите хора, защото езици трябва да учат всички, но трябва да имат и професия", заяви Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ.
Експертите посочват и как според тях може да се реши проблемът.
"В световен мащаб има две решения - вкарване на хора от не толкова развити страни и роботизиране. Това, което виждаме, е роботиката навлиза все повече и виждаме роботи, които вече могат да заменят един служител и се изплащат две до три години", каза Мариян Генчев, бизнес консултатнт.
А според Ангел, за да се привлекат млади хора, трябва на първо място интерес и любопитство към професията.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 7 ч. и 42 мин.
+1
преди 10 ч. и 56 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради дей...
23:13 / 11.11.2025
Проф. Семов: Пречат ни две неща, за да постигаме значими неща
22:31 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро...
21:47 / 11.11.2025
Собственици на имоти в Родопите вадят по 120 лева на ден
21:18 / 11.11.2025
Животновъди: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се т...
21:09 / 11.11.2025
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
20:05 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS