Предприемач: Залитане към езиковото обучение вреди на младите хора, защото трябва да имат и професия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41
©
У нас все по-малко млади хора работят професиите "шлосер" и "стругар" през последните години. Така тези професии се превръщат в едни от най-дефицитните на пазара.

Ангел Арнаудов работи в машиностроенето повече от 17 години. Той е оператор на струг с цифрово програмно управление. Забелязва, че все по-малко млади хора навлизат в професията.

"Последните години се загуби интерес или самите училища не предлагат достатъчно кадри в тази професия. Младите сякаш са ориентирани вече към други по-модерни професии. Струговане, фрезоване им се струва някак много остаряло", каза пред БНТ Ангел Арнаудов.

Според бизнеса винаги е имало недостиг на инженери и средни специалисти.

"Това, което виждаме във момента е, че имаме голям недостиг на шлосери, стругари. В повечето предприятия, които аз консултирам, има недостиг и въобще няма такива хора. Най-често има един двама специалисти, които са или в пенсионна възраст, или вече я наближават. Младите и въобще българите са изключително интелигентни и това, което те искат, е да бъдат в крак със западните държави. Това, което виждаме е, че всички минават към дигиталната сфера", коментира Мариян Генчев, бизнес консултант.

Според образователното министерство в професионалните гимназии и обединените училища се обучават 300 младежи по професия "шлосер" и едва 28 по професия "стругар".

Данните на Националната агенция за професионално образование и обучение сочат, че през тази година своите дипломи за шлосери са взели общо 64 души, а за стругари 68.

"Има усилие за развитието на дуалната форма на обучение, но има и много съпротива по места. Това залитане към езиковото обучение всъщност вреди на младите хора, защото езици трябва да учат всички, но трябва да имат и професия", заяви Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ.

Експертите посочват и как според тях може да се реши проблемът.

"В световен мащаб има две решения - вкарване на хора от не толкова развити страни и роботизиране. Това, което виждаме, е роботиката навлиза все повече и виждаме роботи, които вече могат да заменят един служител и се изплащат две до три години", каза Мариян Генчев, бизнес консултатнт.

А според Ангел, за да се привлекат млади хора, трябва на първо място интерес и любопитство към професията.







Прати си децата за стругари да учат.
+1
 
 
И как ще накараш млад човек, който иска да учи езици, да учи за стругар? Насила? Като го изкушиш със заплата от цели 1500 лева???
