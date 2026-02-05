© Нидерландският предприемач и пътешественик Патрик Смитьойс сподели свои впечатления от българската действителност, след като трима души бяха открити мъртви в хижа "Петрохан“. В публикация в социалните мрежи Смитьойс описва района като "убийствено място“ и разказва за собственото си преживяване в планината.



Ето и цялата публикация на Смитьойс, която е придружена и с кратко документално филмче:



"На Петрохан открай време е убийствена работа. Преди време ходих, видях и снимах. Щях да се гръмна. Не знам къде е истината за тримата от хижата в Петрохан, но поне локацията е много показателна…



България се гърчи там, където вие не го виждате. Извън комфорта на вашия дом, извън вашия квартал и извън околовръстния път. Ходейки по горите, дори забелязах, че мизерията рядко засяга горите около любимите дестинации на столичаните. Голата сеч не преминава билото на планината откъм главните пътища, за да останете с впечатление, че все пак сме на път да станем “нормална Европейска държава", докато шофирате с новата ви електричка към Банско, Боровец или Берковица. Ах, обърках се. Не Берковица, разбира се. Там е ужас, но пък там никой и не ходи.



Да не пиша пак едни дълги анализи за българската действителност... Зад зеления хоризонт, на който скоро сте се насладили от балкона на вашия хотел, в онова село, където вие никога не сте ходили, в това училище, където вашите деца не учат и в онази болница, където вие скоро няма да лежите, именно там цари Петроханския вайб. Но докато хората, които там живеят са принудени да гласуват за известните български вампири, нищо няма да се промени.



На всички избори с 50 милиона в чували си купуват цялата държавата. За следващите избори тарифата в махалите е 200 евро на глас. По-страшното е, че само 250.000 такива им трябват, за да разклатят кантара отново в тяхната посока, защото на другите - в електричките - не им се занимава".







