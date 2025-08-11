ИЗПРАТИ НОВИНА
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:20Коментари (0)663
©
Младият предприемач Христо Иванов призова в социалните мрежи гражданите да бъдат внимателни при пазаруване и да не се колебаят да търсят правата си.

В публикация от страницата си в фейсбук той сподели личен случай от посещение в супермаркет, при който установил значително разминаване между цените на етикетите и сумата, начислена на касата.

"По-рано днес минах през магазин за 2 постни вафли и 1 протеинов бар. Видях цените – вафлите по 1,39 лв., протеиновият бар на промоция – 1,79 лв. Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна“, разказа Иванов.

След проверка на касовата бележка той установил, че цената на протеиновия бар е била различна от тази на етикета, като на място забелязал и други подобни несъответствия.

"Намерих служител, обясних разминаването и ми върнаха разликата. Всичко отне не повече от 5 минути“, уточнява той.

Христо Иванов подчерта, че този случай е показателен за нуждата гражданите да бъдат активни и да реагират, когато правата им са нарушени, дори и при малки суми:

"Правото се брани всеки ден – с дела, а не с мрънкане под носа.“

28-годишният Христо Иванов управлява собствен бизнес в областта на научноизследователската и развойна дейност. Работил е и в Европейския парламент в Брюксел, преподавал е на студенти като стажант-преподавател за един семестър в УНСС.







