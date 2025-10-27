ИЗПРАТИ НОВИНА
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39
Цените на имотите в България продължават да се увеличават, докато предлагането остава ограничено поради тежки административни процедури и хаотичното развитие на градовете, посочва председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи инж. Георги Шопов.

"В пазарна икономика единственият принцип, който определя цените на имотите, е балансът между търсене и предлагане. Когато търсенето превишава предлагането, цените растат. Единият вариант е да се намали търсенето, както беше по времето на социализма. Другият е да се увеличи предлагането. Въпросът е защо не се предприемат действия за увеличаване на предлагането, за да се нормализират цените", коментира пред телевизия Bulgaria On Air инж. Шопов.

По думите му най-печеливши в България са фирмите с малки надценки и големи обороти.

Той подчерта, че устойчивото развитие на бизнеса изисква стабилно предлагане на имоти.

"Ако се либерализира механизмът и административната тежест намалее — в момента често се чака години за издаване на разрешителни — повече капитал ще се насочи към жилищното строителство. Това ще увеличи предлагането и ще стабилизира цените", обясни председателят на асоциацията.

Инж. Шопов коментира и административните пречки, които забавят процесите по строителство.

"На дневна база има стотици преписки за разрешителни, които се бавят многократно над законовия срок. Това се отразява както на предприемачите, така и на пазара като цяло", каза той.

Според него ефективното управление на инфраструктурата и ясните градоустройствени планове са ключови за регулирането на пазара.

"Когато общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството, предлагането намалява, търсенето се увеличава и цените растат", обясни експертът.

Инж. Шопов предупреди, че чуждестранният инвестиционен капитал също може да повлияе на цените.

"В страни като Словения и Хърватия приемането на еврото доведе до ръст на цените на имотите с около 10% заради инвестиционни покупки от чуждестранни купувачи. Ние сме против подобен сценарий, тъй като това прави жилищата още по-недостъпни за българските граждани", каза той.

На пазара най-голямо е търсенето на маломерни апартаменти, като най-желани остават двустайните жилища, следвани от тристайните.

"Хората купуват имоти според своите нужди, а не заради пандемия или други външни фактори. Качеството на строителството в България е на много добро ниво и това също влияе на интереса", заключи инж. Шопов.







ако лихвите станат като в САЩ, ще изпукат като пуканки хората теглили кредити на ръба на възможностите си
