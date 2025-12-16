ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предотвратиха имотна измама за стотици хиляди левове
При сделка за покупко-продажба на имота пред нотариус са представени документи, които пораждат съмнения в тяхната истинност. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 квадратни метра.
По случая са арестувани двама души – жена на 49 г., която не е известна на МВР,както и мъж на 52 г. с множество полицейски регистрации. Те са задържани за срок до 72 часа. Материалите по разследването са докладвани на прокуратурата.
Кристиян Костов посочи още, че органите на МВР осъществяват постоянен наблюдение върху лица от оперативен интерес по линия на имотните измами и взаимодейства тясно с други контролни органи и институции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Николай Василев: Удължителният бюджет е като "слагането на резерв...
19:36 / 16.12.2025
"Евростат": Самоубийствата на влаковите релси отнемат повече живо...
17:37 / 16.12.2025
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е осно...
17:38 / 16.12.2025
Температурите падат до минус 5 градуса
17:26 / 16.12.2025
МОН внесе яснота по въпросите за чуждоезиковото образование
17:20 / 16.12.2025
Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
16:55 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS