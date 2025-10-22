ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
"Вече трябваше да имаме предварителни разговори в комисиите на тристранката, защото до края на октомври бюджетът трябва да е внесен в парламента, а преди това трябва да премине през редица други стъпки“, уточни Велев.
Икономистът Георги Вулджев посочи, че основен проблем е начинът, по който се определя минималната работна заплата. "Минималната заплата е като индекс за много други разходи, които държавата прави. В момента проблемът с дефицита идва именно от държавните разходи“, обясни той.
Според Вулджев сегашната практика е опасна за икономиката: "Това е безумен начин да се прави политика по доходите, защото така още повече се повишава дефицитът и се създава перманентен инфлационен фактор.“
Велев добави, че АИКБ е предложила минималната работна заплата да бъде замразена до изработването на адекватен механизъм за определянето ѝ.
"В момента нашето законодателство е в противоречие с международното право. Докарахме се до риск от свръхдефицит тази година и следващите, именно заради популизъм“, каза още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Наистина ли еврото е "тойро"?
12:24 / 22.10.2025
Простреляни и наръгани с нож! Това е била съдбата на убитите в Лю...
12:02 / 22.10.2025
Психиатър от Пловдив: Родителите трябва да бъдат привлечени като ...
11:28 / 22.10.2025
Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища
11:32 / 22.10.2025
Има нещо, което трябва да знаете, ако живеете без брак
10:53 / 22.10.2025
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в за...
11:12 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS