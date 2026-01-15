ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предложиха да бъде въведен данък върху подсладените безалкохолни напитки
Редовният прием на подсладени напитки (вкл. подсладени газирани и негазирани напитки, плодови напитки, концентрати, овкусена вода, енергийни и спортни напитки, овкусено мляко и др.) е свързан с по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2, артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, дентални и други здравословни проблеми, заявяват от компанията.
Подобен данък вече е въведен в редица държави. В ЕС няма един унифициран данък - всяка страна прилага собствена ставка и обхват. Някои държави таксуват само ако захарното съдържание надвишава определен праг. Други имат степенувани ставки според съдържанието на захар. Трети използват фиксирани суми за литър, а четвърти прилагат комбинирани модели на облагане.
В държавите от ЕС, където има подобни данъци, събраните приходи през 2021 г. са 2,13 млрд. евро. Паралелно има и ефект върху потреблението. В повечето случаи данъчните ставки са прогресивни и обвързани с количеството захар, което стимулира преминаването към продукти с по-ниско съдържание на захар.
Според Световната здравна организация (СЗО) над 80% от смъртните случаи в Европейския регион се дължат на хронични незаразни болести, като нездравословното хранене е сред водещите предотвратими рискови фактори, а повишената консумация на свободни захари е сред основните причини за повишените нива на затлъстяване сред възрастните и сред подрастващите. Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ обяви "исторически рестарт“ на федералната хранителна политика, като постави акцент върху ограничаването на ултрапреработените храни, добавената захар и подсладените безалкохолни напитки.
По данни на UNICEF от септември 2025 г. България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване при децата в Европа, като почти едно от всеки три деца е с наднормено тегло.
Данни от проучване в рамките на Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца показват, че 17,8% от децата на възраст 6-9 г. в България консумират безалкохолни напитки по-често от три пъти седмично. А докладът "Health at a Glance 2025“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показва, че 30% от 15-годишните в България консумират подсладени безалкохолни напитки ежедневно. По данни на НСИ потреблението на газирани напитки средно на човек се е увеличило от 29 литра през 2020 г. до 37,9 литра през 2024 г., което показва тенденция на нарастваща консумация.
