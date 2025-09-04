ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
В момента съгласно чл. 50а от КСО се дава право на майката (осиновителката) да получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск.
Сега се предлага майката да има право на 100% от сумата, като целта е да се осигури допълнителна подкрепа на майките, които желаят да се върнат по-рано на работа, посочват депутатите от ПП-ДБ, носители на промените.
Така, според тях, ще се създадат стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките.
Мярката не само че няма да доведе до повече разходи на бюджета, но и до повече приходи, тъй като те ще започнат да внасят в бюджета осигурителни вноски и подоходни данъци, които реално не са планирани, пише в мотивите, цитирани от pariteni.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
