ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:16Коментари (1)298
© Фокус
Да се увеличи обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, предлагат депутати с промени в Кодекса за социално осигуряване.

В момента съгласно чл. 50а от КСО се дава право на майката (осиновителката) да получава парично обезщетение в размер на 50% от обезщетението за бременност и раждане, ако е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск.

Сега се предлага майката да има право на 100% от сумата, като целта е да се осигури допълнителна подкрепа на майките, които желаят да се върнат по-рано на работа, посочват депутатите от ПП-ДБ, носители на промените.

Така, според тях, ще се създадат стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките.

Мярката не само че няма да доведе до повече разходи на бюджета, но и до повече приходи, тъй като те ще започнат да внасят в бюджета осигурителни вноски и подоходни данъци, които реално не са планирани, пише в мотивите, цитирани от pariteni.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 9
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
30.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А децата кой ще ги гледа? Бабите вече работят до старост... Или майната им на децата...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Очакват ни екстремни бури с разрушителен ефект, експерт призова д...
09:17 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:19 / 04.09.2025
Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще н...
09:21 / 04.09.2025
Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от...
08:48 / 04.09.2025
Рекорден интерес към Пампорово
08:24 / 04.09.2025
Температурите тръгват надолу
07:59 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Съединението и празник на Пловдив
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: