|Предлагат и компесаторките да бъдат изплащани в евро
В нея са определени условията и редът за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, получени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти от гражданите, чиито имоти са отнети с влязло в сила съдебно решение.
В наредбата е предвидено всички жилищни компенсаторни записи, които са получени от правоимащите граждани, да бъдат изплащани в евро, по тяхната левова равностойност.
Предвид факта, че от датата на въвеждане на еврото в България, всички разплащания в страната преминават в евро, то и изплащането на левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи следва да се осъществява в евро, пише в проекта, цитиран от pariteni.bg. Жилищните компенсаторни записи са конкретно предназначени за обезщетяване на собственици на национализирани жилищни имоти. Тези записи са представлявали документ, удостоверяващ правото на обезщетение в определена левова равностойност, която е можела да бъде използвана за различни цели – например за участие в приватизация, за закупуване на други имоти или за получаване на парична равностойност при определени условия.
